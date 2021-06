Guarda Italia-Repubblica Ceca su Eurosport Player

13' - 29-26 - Lunetta per Auda: 2/2. Altra penetrazione forte di Mannion e fallo subito: 2/2 ai liberi.

12' - 27-24 - Tecnico a Schilb per proteste, amministra Tonut in lunetta. Recupero di Zanotti e Mannion subisce fallo in transizione: 2/2.

11' - 24-24 - Tonut in penetrazione centrale. Alley-oop e schiacciata facile per Balvin.

FINE PRIMO QUARTO - Italia-Repubblica Ceca 22-22

10' - 22-22 - Long-two di Playza in transizione dall'angolo. Ancora contropiede per la Rep. Ceca e Schilb conquista un altro giro in lunetta: 2/2. Mannion sbaglia l'ultimo tiro del quarto.

9' - 22-18 - Trattenuta di Spissu su Auda: 2/2 ai liberi. Tripla di Spissu dal palleggio. Ancora liberi per la Rep. Ceca con Palyza:

8' - 19-14 - Palla persa da Schilb per infrazione di passi. Akele a rimbalzo offensivo dopo un errore di Polonara.

7' - 17-14 - Melli imbecca Polonara dopo un'altra palla recuperata. Auda in lunetta dopo un fallo di Polonara: 2/2. Tripla costruita perfettamente per Polonara dalla punta.

6' - 12-12 - Penetrazione forte di Mannion. Tripla dall'angolo di Sirina.

5' - 10-9 - Altre due palle recuperate consecutive: a segno Candi e Tonut. Time-out chiesto dalla Rep. Ceca. Sehnal a segno in penetrazione.

4' - 6-7 - Tonut dalla media dal palleggio. Sfondamento subito da Candi contro Peterka. Tonut segna in contropiede dopo un recupero a centrocampo su assist di Candi.

3' - 2-7 - Lunetta per Vyoral: 1/2. Ancora Vyoral in contropiede dopo un recupero su passaggio molle di Melli.

2' - 2-4 - Piazzato di Balvin dalla media, Mannion attacca il ferro e subisce fallo: 2/2. Poi Rep Ceca ancora avanti con una schiacciata di Balvin.

1' - 0-0 - Errore di Melli in avvicinamento nella prima azione offensiva azzurra.

Raphael Gaspardo e Michele Vitali ancora out, mentre Simone Zanotti prende il posto di Gabriele Caruso nei 12 in panchina per coach Sacchetti.

Il quintetto base scelto da coach Meo Sacchetti: Mannion, Tonut, Candi, Polonara e Melli.

La Nazionale azzurra arriva dal successo all'esordio sulla Tunisia per 82-56 , ma oggi si troverà ad affrontare un avversario più competitivo: sarà un test importante per verificare la bontà dei segnali mandati nella prima giornata del quadrangolare.

Amici di Eurosport, bentrovati all'appuntamento con il LIVE-Blogging di Italia-Repubblica Ceca, secondo appuntamento della VTG Supercup di Amburgo, torneo di preparazione per il preolimpico di Belgrado.

