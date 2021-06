Guarda Germania-Italia LIVE su Eurosport Player

Qualche numero all'intervallo lungo. L'Italia sta tirando 10/19 da due (52%) e 6/14 dall'arco (42%), spinta dai 17 punti di Nik Melli e dagli 8 a testa di Michele Vitali e Achille Polonara. La Germania risponde con 12/16 da due (75%) ma soltanto 4/17 dalla distanza (23%): 13 punti per Joshiko Saibou, 7 per Danilo Barthel e 5 per Robin Benzing e Andreas Obst.

FINE SECONDO QUARTO - Germania-Italia 42-46

20' - 42-46 - Assist di Barthel per Wimberg. Lunetta per Diouf dopo un bel movimento in giro dorsale: 2/2. Tecnico per proteste a Voigtmann, amministra Polonara. Poi errore dall'arco di Spagnolo sulla sirena.

19' - 40-43 - And-one in floater di Barthel. Altra tripla di Melli in pop su assist di Ruzzier. Lunetta per Saibou: 2/2.

18' - 35-40 - Cameriere di Saibou sulla riga di fondo. Spagnolo segna dal mezzo angolo.

17' - 31-38 - Appoggio di Wimberg sulla riga di fondo. Fallo in attacco sulla penetrazione di Polonara.

16' - 31-38 - Bomba dal palleggio di Saibou, ma gran risposta di Vitali dall'angolo. Melli attacca dal palleggio dalla punta e arriva a ferro contro Barthel.

15' - 28-33 - Fallo in attacco di Barthel su Melli. Poi sfortunatissimo infortunio muscolare di Spissu, che scivola su una macchia di sudore. Altra tripla di Melli in pop. Tap-in di Voigtmann su errore di Obst.

14' - 26-30 - Tripla in pop di Polonara su assist di Spissu. Palla persa (passi) di Wagner. Ruzzier "ruba" due punti da rimessa laterale.

13' - 26-25 - And-one di Spissu in transizione dopo un errore di Benzing. Wagner parte in maniera fulminea e schiaccia nel cuore dell'area azzurra. Splendido canestro in step-back di Melli.

12' - 24-20 - Fallo su Benzing in avvicinamento a canestro: 2/2. Gran palla di Ruzzier per il lay-up di Polonara.

11' - 22-18 - Palla persa di Polonara. Errore di Spagnolo dalla media.

FINE PRIMO QUARTO - Germania-Italia 22-18

10' - 22-18 - Wagner segna in avvicinamento. Polonara pulisce a rimbalzo d'attacco un errore di Bortolani. Tripla in step-back dall'angolo di Saibou.

9' - 17-16 - Palleggio, arresto e tiro di Benzing con fallo di Ruzzier, buono anche il libero aggiuntivo.

8' - 14-16 - Tripla dal palleggio di Saibou. Pick'n'roll di Diouf e fallo subito: 1/2 ai liberi.

7' - 11-15 - Post-up di Wimberg su Candi e fallo subito: 0/2 ai liberi, ma poi persa di Candi. Errore di Benzing in avvicinamento, poi persa per passi di Akele.

6' - 11-15 - Melli segna dalla media distanza. Fallo sulla penetrazione di Spissu: 1/2 in lunetta.

5' - 11-12 - Secondo fallo in attacco di Bonga (terzo della partita) contro Melli. Trattenuta di Wimberg su Vitali a bonus speso: 2/2 ai liberi. Obst sorprende la difesa azzurra in contropiede, poi Melli segna la triola dalla punta.

4' - 9-7 - Semigancio di Barthel contro Polonara.

3' - 7-7 - Tap-in di Bonga su tripla sbagliata da Wimberg.

2' - 5-7 - Errore di Melli dalla media, poi fallo in attacco di Bonga su Vitali. Candi a segno dal palleggio dai quattro metri. Poi gran stoppata di Melli che va anche a schiacciare in transizione.

1' - 5-3 - Tripla centrale di Obst, risponde Vitali allo stesso modo. Taglio e schiacciata di Barthel su assist di Voigtmann.

Assente, ovviamente, Paul Zipser, che si sta riprendendo dall'emorragia cerebrale sofferta un paio di settimane fa , durante la serie delle semifinali tra Bayern Monaco e Ludwigsburg.

La Germania risponde con Wimberg, Obst, Bonga, Barthel e Voigtmann.

Spissu, Vitali, Candi, Polonara, Melli: il quintetto base scelto da coach Meo Sacchetti.

La squadra tedesca schiera due giocatori NBA di rotazione: Mo Wagner, big-man degli Orlando Magic, e Isaac Bonga, ala degli Washington Wizards.

La Germania sarà impegnata nel torneo preolimpico di Spalato: è stata inserita nel gironcino con Russia e Messico, mentre, nell'altro gruppo, si sfideranno i padroni di casa della Croazia, il Brasile e la Tunisia.

Come l'Italia, infatti, anche la Germania arriva da due successi convincenti nelle prime due giornate: 95-62 contro la Repubblica Ceca e 102-75 contro la Tunisia.

Bentrovati amici di Eurosport al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging del big-match del Torneo di Amburgo! Dopo i successi ottenuti contro Tunisia Repubblica Ceca , la nazionale azzurra di coach Meo Sacchetti sfida i padroni di casa della Germania in quella che si può definire, a tutti gli effetti, come "finale" del quandrangolare.

