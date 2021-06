Basket

Basket VTG Supercup, highlights: Italia-Repubblica Ceca 83-71

Dopo l'esordio vincente contro la Tunisia, la Nazionale azzurra supera anche la Repubblica Ceca nel secondo match del torneo di Amburgo per 83-71. Achille Polonara e Stefano Tonut ancora sugli scudi con 16 punti a testa, segue Nico Mannion a quota 14. L'Italia tornerà in campo domenica sera per il big-match contro la Germania.

