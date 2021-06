Basket

Basket VTG Supercup, highlights: Italia-Tunisia 82-56

Debutto con netto successo per l'Italia di coach Meo Sacchetti nella VTG Supercup di Amburgo: gli Azzurri si impongono per 82-56 sulla Tunisia spaccando la partita già nel primo tempo. Ci scusiamo con i nostri abbonati per i problemi tecnici nel corso del primo tempo. Questi problemi non sono dipesi da noi ma la regia tedesca, responsabile dell'evento, ha risolto il prima possibile.

00:02:30, un' ora fa