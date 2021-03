Enmanuel Hansel è la nuova sensazione della pallacanestro americana. Il 16enne nativo della Repubblica Domenicana, che all’età di sei anni ha perso il braccio sinistro per colpa di un muro caduto per incidente, è uno dei giocatori di basket più chiacchierati degli States. Il suo talento, la sua forza d'animo e le sue cifre (25 punti e 11 rimbalzi di media), hanno lasciato a bocca aperta gli appassionati della palla a spicchi. Oggi è un liceale e gioca alla Life Christian Academy di Kissimmee (Florida), ma non provate a mettergli dei limiti.

Voglio solo rendere felice la mia famiglia e continuerò a spingere affinché accada

