Ufficiale: Shavon Shields è dell'Olimpia Milano, ha firmato un contratto di 2 anni

Shavon Shields è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano con cui ha raggiunto un accordo biennale. L'ala statunitense proveniente dal Baskonia ha già giocato in Italia nella stagione 2017-18 a Trento: in quella stagione perse la finale scudetto proprio contro Milano. Durante la sua esperienza italiana Shields si era messo in mostra come un ottimo marcatore, con uno score di 14,3 punti a partita. "Sono estasiato di far parte di un club con questa storia", le prime parole di Shields.

"Voglio ringraziare il Sig. Giorgio Armani, il presidente Leo Dell'Orco, coach Ettore Messina, ma in realtà tutta l'Olimpia Milano per avermi concesso questa opportunità. Sono estasiato all'idea di lavorare con i miei nuovi compagni e di far parte di un club storico come questo", le prime parole di Shields.

La firma di Shields va così ad aggiungersi a quelle di Datome, Delaney, Hines, Moretti e Punter. I meneghini quest’estate hanno deciso di cambiare faccia dando il la a una vera a propria rivoluzione nella speranza di mettere a disposizione di coach Ettore Messina un gruppo capace di seguire alla perfezione i suoi dettami e di essere, inoltre, competitivo su due fronti: campionato ed Eurolega. "Shavon è un giocatore nel pieno della maturità, esperto ma ancora giovane, con le caratteristiche ideali per far parte della nostra squadra", commenta il general manager dell'Olimpia Christos Stavropoulos.

