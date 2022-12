Paolo Banchero. Perché la scelta numero 1 dello scorso draft diventi sempre più conosciuta e riconoscibile a livello internazionale e perché possa scegliere di indossare la canotta dell'Italbasket in occasione dei Mondiali 2023, con partecipazione già conquistata nella finestra FIBA di novembre. Umberto Gandini fa il tifo per gli Orlando Magic e. Perché la scelta numero 1 dello scorso draft diventi sempre più conosciuta e riconoscibile a livello internazionale e perché possa scegliere di

Banchero possiede doppia nazionalità, avendo ereditato quella italiana per le origini liguri del papà, La scorsa settimana, a inizio dicembre, Banchero ha parlato con coach Gianmarco Pozzecco e il gm della nazionale, Salvatore Trainotti, discutendo del progetto che lo vorrebbe al centro della squadra italiana. Ma, nonostante la buona predisposizione iniziale, ha preferito rimandare la decisione definitiva al termine della stagione NBA, dove sta tenendo 21.8 punti, 6.9 rimbalzi e 3.8 assist di media. Come noto,, avendo ereditato quella italiana per le origini liguri del papà, ma ha ancora la possibilità di giocare anche per la rappresentativa statunitense

Ad

Paolo Banchero schiaccia nel match tra Orlando e Toronto Credit Foto Getty Images

Basket Petrucci: "Banchero con l'Italia? Abbiamo il 60% di chance" 10/12/2022 ALLE 14:23

"Banchero in azzurro sarebbe fantastico - ha dichiarato Gandini parlando a Italpress -, è un giocatore che già da subito ha dimostrato di essere molto rilevante in NBA. Ha passaporto italiano e quindi ha la possibilità di vestire la maglia azzurra. Non sta a me dargli consigli, anche se mi piacerebbe un giorno potergli parlare: un conto è essere la stella trainante di un paese come l'Italia e portare quindi il nostro vessillo ai Mondiali, e un altro essere uno dei tanti negli Stati Uniti. Mi auguro e spero che il lavoro fatto dalla Fip e dal presidente Petrucci sia tale che a fine stagione decida, dopo un'annata da protagonista in NBA, di vestire la maglia della nostra Nazionale ai Mondiali".

Supercoppa in Medio Oriente come nel calcio?

Nella mattinata di oggi, mercoledì 14 dicembre, sono emerse voci sulla possibilità di organizzare la Supercoppa 2023-24 in Medio Oriente , in uno dei Paesi del Golfo Persico. Sarebbe una novità assoluta nel mondo del basket ma una dinamica già accertata in quello calcistico, dove Gandini ha vissuto una lunga carriera.

"La differenza tra calcio e basket sono gli zeri, in termini di spettatori, costi e ricavi e diritti tv. Le tematiche di una confindustria del calcio o della pallacanestro sono però le stesse: si ha a che fare con società associate che gestiscono una cosa comune ma che sono sovrani nel loro mercato di riferimento. Metterli insieme per un progetto nazionale è la cosa più stimolante".

Pozzecco su Banchero: "Tutti mi chiedono di Paolo, deciderà lui quando venire"

Serie A Supercoppa 2023-24 all'estero? Possibile sede in Medio Oriente 3 ORE FA