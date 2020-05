Vanessa Bryant, la lettera di Kobe trovata per il suo compleanno: "Vorrei che fossimo tutti insieme"

La donna ha condiviso su Instagram la foto di una busta lasciata dal marito, scomparso tre mesi fa insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone in un incidente in elicottero."Mi manca l’amore della mia vita e la mia dolce piccola Mamacita. Oggi sono grata di svegliarmi con le mie tre dolci ragazze"

"To the Love of my Life. From Tu Papi". Inizia così il messaggio di Kobe Bryant in una commovente lettera lasciata alla moglie Vanessa, che lei ha ritrovato e condiviso sul proprio profilo Instagram. La moglie della leggenda NBA, scomparso tre mesi fa insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone in un tragico incidente in elicottero, ha voluto mostrare al mondo questo messaggio d'amore nel giorno del suo 38esimo compleanno.

Ieri ho trovato una busta con l'etichetta 'All'amore della mia vita, dal tuo Papi'. Avevo aspettato il giorno del mio compleanno per leggerla, e l'attesa mi ha dato qualcosa per riuscire a guardare al futuro. Mi manca l'amore della mia vita e la mia dolce piccola Mamacita. Oggi sono grata di svegliarmi con le mie tre dolci ragazze. Vorrei che fossimo tutti insieme.

