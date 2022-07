Gianmarco Pozzecco trova subito la via del successo nell'ultimo match della prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023. Una vittoria importantissima, che permette all'Italia di chiudere il gironcino (da tre squadre dopo l'esclusione della Russia, dunque il passaggio al turno successivo era già certo) al comando a pari punti con l'Islanda. Il bottino di tre vittorie e una sconfitta degli azzurri resta anche nella fase successiva. Alla prima partita ufficiale da ct dell'Italbasket (il debutto sulla panchina azzurra a Trieste contro la Slovenia si trattava di un'amichevole) battendo 92-81 in trasferta i Paesi Bassi nell'ultimo match della prima fase di qualificazione ai Mondiali 2023. Una vittoria importantissima, che permette all'Italia di chiudere il gironcino (da tre squadre dopo l'esclusione della Russia, dunque il passaggio al turno successivo era già certo) al comando a pari punti con l'Islanda. Il bottino di tre vittorie e una sconfitta degli azzurri resta anche nella fase successiva.

doccia a Pozzecco come "battesimo di fuoco" per celebrare l'affermazione al suo primo "vero" impegno con l'Italia e il primo posto nel raggruppamento. Tutta l'attenzione di questo match era ovviamente rivolta verso il nuovo coach della nazionale, arrivato a giugno per sostituire l'esonero come un fulmine a ciel sereno di Meo Sacchetti. Clima di festa negli spogliatoi dopo la vittoria: una volta terminato il discorso di fine gara, i giocatori hanno riservato unacome "battesimo di fuoco" per celebrare l'affermazione al suo primo "vero" impegno con l'Italia e il primo posto nel raggruppamento.

Ora per il nuovo corso della Nazionale Italiana una meritata pausa estiva prima di tornare sul parquet a partire da fine agosto per la seconda parte del cammino verso i Mondiali in Asia: di fronte a sè Georgia, Ucraina e la temibile Spagna di Sergio Scariolo.

