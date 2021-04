Nata al Cairo da genitori fuggiti dal Sud Sudan, cresciuta in Finlandia dall'età di 2 anni ed esplosa a livello cestistico a Ragusa, in Sicilia. E' il percorso di Awak Kuier, incredibile talento classe 2001 che è la seconda scelta assoluta del Draft WNBA andato in scena la scorsa notte: a chiamarla le Dallas Wings dove gioca l'attuale compagna alla Passalacqua Virtus Isabelle Harrison. Le Wings avevano anche la prima pick assoluta con cui hanno chiamato Charli Collier, centro da Texas, reduce da una stagione da oltre 19 punti e 11 rimbalzi di media con le Longhorns, l'università da cui è anche uscito Kevin Durant e di cui Charli è amica.

Tornando a Kuier, ala di quasi 2 metri, filiforme con braccia lunghissime e capace persino di schiacciare, in questa stagione di A1 con Ragusa supera gli 8 punti e 6 rimbalzi di media in 24' sul parquet, e ha vissuto la notte del Draft da Empoli, dove la Passalacqua poche ore prima aveva vinto gara 1 del primo turno playoff per 60-54 con 26 punti di Harrison e 4 della stessa Kuier. La 19enne finlandese si è collegata con ESPN poco dopo l'una di notte, ha sentito il suo nome essere chiamato alla 2 assoluta per le Dallas Wings, è stata festeggiata da compagne e staff, e ha fatto la sua prima intervista da giocatrice WNBA.

Kuier, al pari di Charli Collier, da nuova giocatrice delle Dallas Wings ha ricevuto il saluto via social da Luka Doncic, la stella della formazione NBA di Dallas, i Mavericks. Sempre le Wings con la 5 hanno pescato Chelsea Dungee, guardia da Arkansas, mentre poco prima alla 3 le Atlanta Dream hanno scelto Aari McDonald, playmaker mancino da Arizona, e con la 4 le Indiana Fever hanno pescato Kysre Gondrezick, point guard da West Virginia. Per quanto riguarda McDonald va detto che è stata la grande protagonista dell'ultimo Torneo NCAA femminile visto che ha trascinato Arizona fino alla finalissima, persa contro Stanford, e che a Tucson è allenata da un italiano, Salvo Coppa, vice e marito della head coach Adia Barnes, entrambi in passato a Priolo.

Al primo giro altre due presenze "internazionali": alla 8 assoluta le Chicago Sky chiamano Shyla Heal, playmaker classe 2001 delle Townsville Fire, in Australia, e figlia d'arte visto che il padre è Shane Heal, point guard dal tiro mortifero e i capelli biondo platino, visto anche in Italia a Imola nel 2002, e protagonista di quattro Olimpiadi coi Boomers. Invece alla 12, con l'ultimo pick del primo giro, le Las Vegas Aces scelgono Iliana Rupert, centro francese da Bourges. Dalla Serie A non c'è solo Kuier: alla 31, nel terzo giro, le Indiana Fever pescano Florencia Chagas, italo-argentina protagonista in questa stagione con la maglia di Empoli con cui sta viaggiando a 9 punti e 2 assist di media a partita.

Il Draft WNBA 2021

PRIMO GIRO

1 - Dallas Wings: Charli Collier (USA, C da Texas)

2 - Dallas Wings: Awak Kuier (FIN, PF da Ragusa)

3 - Atlanta Dream: Aari McDonald (USA, PG da Arizona)

4 - Indiana Fever: Kysre Gondrezick (USA, PG da West Virginia)

5 - Dallas Wings: Chelsea Dungee (USA, SG da Arkansas)

6 - New York Liberty: Michaela Onyenwere (USA, SF da UCLA)

7 - Los Angeles Sparks: Jasmine Walker (USA, PF da Alabama)

8 - Chicago Sky: Shyla Heal (AUS, PG da Townsville Fire)

9 - Minnesota Lynx: Rennia Davis (USA, SF da Tennessee)

10 - Los Angeles Sparks: Stefanie Watts (USA, SG da North Carolina)

11 - Seattle Storm: Aaliyah Wilson (USA, SG da Texas A&M)

12 - Las Vegas Aces: Iliana Rupert (FRA, C da Bourges)

SECONDO GIRO

13 - Dallas Wings: Dana Evans (USA, PG da Louisville)

14 - Las Vegas Aces: Destiny Slocum (USA, PG da Arkansas)

15 - Atlanta Dream: Raquel Carrera (ESP, C da Valencia)

16 - Chicago Sky: Natasha Mack (USA, PF da Oklahoma State)

17 - New York Liberty: DiDi Richards (USA, PG da Baylor)

18 - Seattle Storm: Kiana Williams (USA, PG da Stanford)

19 - Indiana Fever: Unique Thompson (USA, PF da Auburn)

20 - Connecticut Sun: DiJonai Washington (USA, SG da Baylor)

21 - Connecticut Sun: Micaela Kelly (USA, PG da Central Michigan)

22 - Los Angeles Sparks: Arella Guirantes (PUR, da Rutgers, )

23 - Seattle Storm: N’dea Jones (USA, da Texas A&M, )

24 - Indiana Fever: Trinity Baptiste (USA, SF da Arizona)

TERZO GIRO

25 - New York Liberty: Valerie Higgins (USA, SF da Pacific)

26 - Indiana Fever: Chelsey Perry (USA, PF da UT Martin)

27 - Atlanta Dream: Lindsey Pulliam (USA, SG da Northwestern)

28 - Los Angeles Sparks: Ivana Raca (SRB, SF da Wake Forest)

29 - New York Liberty: Marine Fauthoux (FRA, PG dall’ASVEL)

30 - Connecticut Sun: Aleah Goodman (USA, SG da Oregon State)

31 - Indiana Fever: Florencia Chagas (ARG, PG da Empoli)

32 - Phoenix Mercury: Ciera Johnson (USA, C da Texas A&M)

33 - Indiana Fever: Maya Caldwell (USA, SG da Georgia)

34 - Los Angeles Sparks: Aina Ayuso (ESP, SG da Saragozza)

35 - Seattle Storm: Natalie Kucowski (USA, PF da Lafayette)

36 - Las Vegas Aces: Kionna Jeter (USA, PG da Towson)

