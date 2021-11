La Federazione internazionale di pallamano, la IHF, ha ufficialmente cambiato il regolamento sulle divise femminili della pallamano da spiaggia: via il bikini. Negli ultimi mesi infatti c’erano state parecchie polemiche legate proprio alla questione dell’abbigliamento da gara: uomini con divise più comode e coprenti, donne con un bikini aderente e probabilmente più scomodo per un’attività sportiva come la pallamano.

Le nuove regole prevedono che le atlete debbano indossare pantaloncini corti aderenti e una canotta simile a quella degli uomini. La modifica è arrivata dopo una campagna sostenuta dall’organizzazione che si occupa di uguaglianza di genere Collective Shout, durante la quale sono state raccolte più di 60mila firme. I ministri dello Sport di Danimarca, Norvegia, Svezia, Islanda e Finlandia avevano inviato una lettera all’IHF per invitare la Federazione ad aggiornare le regole sull’abbigliamento non soltanto perché soddisfacessero le esigenze delle atlete, ma anche per sostenere e incoraggiare tutti gli atleti e le atlete a praticare questo sport indipendentemente dal loro genere e dal loro background.