Doppietta per l’Italia, che è in semifinale sia con gli uomini che con le donne agli Europei 2022 di beach soccer: a Cagliari la formazione maschile oggi si giocherà il primato nel Girone B contro la Spagna, anch’essa già in semifinale, mentre la selezione femminile tenterà di conquistare il primato nel girone unico contro la Repubblica Ceca.

Così al sito federale Emiliano Del Duca, CT di entrambe le Nazionali: “Una bella giornata per aver centrato la qualificazioni delle due Nazionali. Per farla diventare indimenticabile, dobbiamo mantenere la concentrazione sul campo, a partire da domani fino alle semifinali“.

TORNEO MASCHILE

Italia-Germania 10-3 (2-1;5-1; 3-1)

Italia : Casapieri, Josep Jr, Giordani, Fazzini, Gori (C). A disp. Paterniti, Miceli, Genovali, Sciacca, Zurlo, Bertacca, Remedi. All. Del Duca.

: Casapieri, Josep Jr, Giordani, Fazzini, Gori (C). A disp. Paterniti, Miceli, Genovali, Sciacca, Zurlo, Bertacca, Remedi. All. Del Duca. Germania: Ebener, Hoeveler, Sokolowski, Olli, Sand. A disp. Nowak (C), Metzler, Luth, Shulte Peterson. All. Lamberger.

Arbitro: Borisevics (LVA). Assistenti: Baghy (HUN) e Gomes Soares (POR).

Reti: 3’pt Josep Jr, 8’pt Giordani, 10’pt Metzler; 1’st Gori, 2’ Giordani (R); 3’st Gori, 7’st Gori; 8’st Gori; 9’ Nowak; 7’tt Sciacca, 8’tt Remedi,11’tt Gori (R), 12’tt Hoeveler.

I gironi

Girone A: Portogallo, Svizzera, Polonia, Francia, Estonia.

Girone B: Italia, Spagna, Ucraina, Germania, Azerbaigian.

Classifica: Italia e Spagna 9, Azerbaigian e Ucraina 3, Germania 0.

TORNEO FEMMINILE

Italia-Ucraina 7-1 (1-1; 3-0; 3-0)

Italia : Ruotolo, Pisa, Saggion, Vecchione, Privitera. A disp. Dilettuso, Iannella (C), Maiorca, Olivieri, Pagiarino, Naticchioni, Ponzini. All. Del Duca.

: Ruotolo, Pisa, Saggion, Vecchione, Privitera. A disp. Dilettuso, Iannella (C), Maiorca, Olivieri, Pagiarino, Naticchioni, Ponzini. All. Del Duca. Ucraina: Terekh, Volovenko, Kostiuk, Dekhtiar (C), Tykhonova. A disp. Klipachenko, Vypasniak Dubytska, Vasyliuk, Kramna, Kyrylchuk. All. Klymenko.

Arbitro: Ostrowski (POL). Assistenti Gerhardt (GER) e Unterbeck (GER).

Reti: 2’pt Privitera, 3’pt Klipachenko; 5’st Vecchione, 6’st Vecchione, 8’st Pisa; 8’tt Privitera, 9’tt Privitera, 11’tt Ponzini

Il girone

Italia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Ucraina, Repubblica Ceca.

Classifica: Spagna, Italia e Portogallo 9pt, Inghilterra 5, Ucraina 3, Repubblica Ceca 0.

