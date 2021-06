L’Italia vince anche la sfida contro la Svizzera e conquista meritatamente la fase finale degli Europei di beach soccer. Gli azzurri sulla sabbia di Nazarè hanno superato 6-5 gli elvetici conquistando il primo posto nel gruppo 2 delle qualificazioni alla manifestazione continentale, in attesa delle qualificazioni mondiali, al via lunedì sempre sulla spiaggia portoghese. L’Italia nelle prime due sfide ha sconfitto Francia e Polonia, poi è andata sotto 0-2 contro la Svizzera. Le doppiette di Zurlo e Gori hanno riportato avanti i ragazzi di Emiliano Del Duca. Ancora Gori e Spacca decidono di fatto la partita che consente agli azzurri di chiudere a punteggio pieno.

Comprensibilmente soddisfatto il c.t. azzurro Del Duca: “Una grande partita, molto combattuta, contro una squadra dalle qualità fisiche e tecniche. I ragazzi sono stati bravi, un gruppo fantastico che con tenacia ha tenuto botta e ha conquistato il primo posto nel girone. Il primo obiettivo è stato centrato, da domani la testa tutta sulle qualificazioni mondiali“.

Assoluto protagonista della sfida Gabriele Gori, autore di ben quattro gol: “C’è grande soddisfazione per questo risultato ottenuto con sacrificio: siamo stati forti. Non abbiamo mai mollato, siamo stati bravi a portare la vittoria a casa. Ora stacchiamo per qualche ora, ma la nostra concentrazione va subito sulla qualificazione al mondiale“.

