Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno conquistato una bellissima medaglia di bronzo agli Europei 2020 di beach volley. Gli azzurri hanno sconfitto i russi Liamin/Myskiv per 2-1 (17-21; 23-21; 15-12) nell’atto conclusivo per il terzo posto e hanno così potuto festeggiare sulla sabbia di Jurmala (Lettonia). I vice campioni olimpici tornano sul podio della rassegna continentale dopo aver vinto la medaglia d’oro in tre occasioni: a Cagliari 2014, a Biel 2016 e proprio a Jurmala nel 2017. Il 29enne e il 32enne si erano dovuti arrendere in mattinata ai fortissimi norvegesi Mol/Sorum in semifinale, ma nel pomeriggio sono riusciti ad avere la meglio in rimonta contro degli avversari particolarmente rognosi. Si tratta di un bel risultato per la coppia italiana, in una stagione tormentata dall’emergenza sanitaria e privata di tantissimi appuntamenti internazionali: il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo, in programma la prossima estate, può incominciare nel miglior modo possibile.