Non è bastata una grande prova di Lupo e Nicolai per superare i campioni olimpici Mol/Sorum. La coppia azzurra si è arresa in due set contro i norvegesi, che hanno gestito al meglio la fase decisiva dei due parziali.

nel primo set i norvegesi sono stati sempre avanti fino al 21-18 conclusivo. Grande equilibrio nel secondo parziale: gli azzurri vanno avanti 17-15, poi vengono ripresi è il finale del set è una girandola di emozioni con Mol/Sorum che vincono 29-27 e si qualificano per i quarti.

Quarti di finale femminili: Borger/Sude (GER)-Dabizha/Kholomina (RUS) 2-0 (21-18, 21-19), Betschart/Hüberli (SUI)-Keizer/Meppelink (NED) 2-0 (22-20, 21-19), Laboureur/Tillmann (GER)-Kravcenoka/Graudina (LAT) 1-2 (21-13, 16-21, 13-15), Stam/Schoon (NED)-Bieneck/Schneider (GER) 2-0 (21-19, 23-21)

Semifinali femminili: Borger/Sude (GER)-Betschart/Hüberli (SUI), Kravcenoka/Graudina (LAT)-Stam/Schoon (NED)

Sedicesimi di finale maschili: Carambula/Dal Corso (ITA)-Samoilovs/Smedins (LAT) 0-2 (22-24, 11-21), Boermans/de Groot (NED)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 2-0 (25-23, 21-14), Kantor/Losiak (POL)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 2-0 (21-13, 21-18), Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS)-Krattiger/Haussener (SUI) 2-0 (21-18, 21-14), Seidl/Waller (AUT)-Ehlers/Pfretzschner (GER) 1-2 (25-23, 21-23, 11-15), Plavins/Tocs (LAT)-Aye/Gauthier-Rat (FRA) 2-0 (21-15, 21-19), Semenov/Leshukov (RUS)-Walkenhorst/Winter (GER) 2-1 (14-21, 21-17, 15-9), Nicolai/Lupo (ITA)-Szalankiewicz/Bryl (POL) 2-1 (21-18, 17-21, 15-13)

Ottavi di finale maschili: Perusic/Schweiner (CZE)-Samoilovs/Smedins (LAT), 2-0 (21-14, 21-13), Koekelkoren/van Walle (BEL)-Boermans/de Groot (NED) 0-2 (15-21, 18-21), Thole/Wickler (GER)-Kantor/Losiak (POL) 0-2 (18-21, 18-21), Herrera/Gavira (ESP)-Krasilnikov/Stoyanovskiy (RUS) 2-1 (21-16, 19-21, 15-12), Liamin/Myskiv (RUS)-Ehlers/Pfretzschner (GER) 0-2 (19-21, 17-21), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Plavins/Tocs (LAT) 2-0 (21-15, 21-18), Varenhorst/van de Velde (NED)-Semenov/Leshukov (RUS) 0-2 (13-21, 19-21), Mol/Sørum (NOR)-Nicolai/Lupo (ITA) 2-0 (21-18, 29-27)

Quarti di finale maschili: Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED), Kantor/Losiak (POL)-Herrera/Gavira (ESP), Ehlers/Pfretzschner (GER)-Brouwer/Meeuwsen (NED), Semenov/Leshukov (RUS)-Mol/Sorum (NOR)

