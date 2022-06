Non si fermano Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che illuminano la serata del Foro Italico battendo 2-0 gli statunitensi Crabb e Bourne e conquistando il primo posto nel girone, in attesa del sorteggio di domani sera.

Gli azzurri hanno destato grande impressione, sia nel primo set, letteralmente dominato, sia nel secondo quando gli statunitensi si sono giocati il tutto per tutto. Nel primo parziale gli azzurri sono partiti forte grazie al muro di Nicolai 89-5) ed hanno aumentato progressivamente il loro vantaggio fino al 21-11 conclusivo. Nel secondo set ancora una bella partenza degli azzurri che, avanti 7-4, si fanno raggiungere dai rivali: si gioca punto a punto fino al 17 pari, poi il break azzurro e la vittoria per la coppia italiana con il punteggio di 21-19.

In precedenza Scampoli/Bianchin hanno disputato un ottimo match contro le più titolate tedesche Borger/Sude. La coppia azzurra ha messo in difficoltà le rivali a più riprese nel primo set riuscendo anche a restare davanti e cedendo solo nel finale con il punteggio di 21-19. Nel secondo set le tedesche hanno preso un buon vantaggio (13-9) nella parte centrale e nel finale hanno resistito al tentativo di rimonta della coppia italiana battuta 21-18. Scampoli/Bianchin chiudono così al terzo posto il girone e domani dovranno disputare i playoff, come Benzi/Bonifazi in campo maschile.

MASCHILE

Pool A. Carambula/Rossi (Ita)-Jawo/Jarra (Gam) 2-0 (21-18, 21-15), Bruno Schmidt/Saymon (Bra)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-0 (21-16, 21-16), Carambula/Rossi (Ita)-Capogrosso/Capogrosso (Arg) 2-0 (21-18, 22-20), Bruno Schmidt/Saymon (Bra)-Jawo/Jarra (Gam) 2-0 (21-17, 21-18), Carambula/Rossi (Ita)-Bruno Schmidt/Saymon (Bra) 2-1 (18-21, 21-19, 18-16), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Jawo/Jarra (Gam) 2-0 (21-12, 21-14). Classifica: Carambula/Rossi 6; Bruno Schmidt/Saymon 5, Capogrosso/Capogrosso 4, Jawo/Jarra 3.

Pool B. Bryl/Losiak (Pol)-Varenhorst/Van de Velde (Ned) 0-2 (21-23, 13-21), Lupo/Ranghieri (Ita)-Schachter/Dearing (Can) 2-1 (20-22, 21-18, 15-12), Bryl/Losiak (Pol)-Schachter/Dearing (Can) 2-0 (25-23, 21-19), Lupo/Ranghieri (Ita)-Varenhorst/Van de Velde (Ned) 1-2 (21-15, 20-22, 12-15), Bryl/Losiak (Pol)-Lupo/Ranghieri (Ita) 0-2 (26-28, 18–21), 12 Schachter/Dearing (Can)-Varenhorst(/Van de Velde (Ned) 2-1 (21-16, 11-21, 15-9). Classifica: Lupo/Ranghieri 5; Varenhorst/Van de Velde 5; Schachter/Dearing; Bryl/Losiak 4.

Pool C. Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-0 (21-11, 21-9), Nõlvak/Tiisaar (Est)-Virgen/Sarabia (Mex) 2-1 (21-12, 24-26, 15-11). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Virgen/Sarabia (Mex) 2-0 (21-13, 21-15) Nõlvak/Tiisaar (Est)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-0 (21-13, 21-16), Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Nõlvak/Tiisaar (Est) 1-2 (21-16, 12-21, 12-15), Virgen/Sarabia (Mex)-Abicha/El Azhari (Mar) 2-0 (21-17, 21-15). Classifica: Nõlvak/Tiisaar 6; Brouwer/Meeuwsen 5; Virgen/Sarabia 4; Abicha/El Azhari 3.

Pool D. Cherif/Ahmed (Qat)-Gonzalo/Roger (Par) 2-0 (21-13, 21-12), 12 Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Sander/Crabb (Usa) 1-2 (18-21, 22-20, 13-15), Cherif/Ahmed (Qat)-Sander/Crabb (Usa) 2-0 (21-14, 21-15), Krou/Gauthier-Rat (Fra)-Gonzalo/Roger (Par) 2-0 (21-13, 21-16), Cherif/Ahmed (Qat)-Krou/Gauthier-Rat (Fra) 2-0 (21-17, 21-16), 14 Sander/Crabb (Usa)-Gonzalo/Roger (Par) 2-0 (21-19, 21-18). Classifica: Cherif/Ahmed 6; Sanxder/Crabb 5; Krou/Gauthier-Rat 4; Gonzalo/Roger 3.

Pool E. Andre/George (Bra)-Salemi/Vakili (Iri) 2-1 (19-21, 21-14, 15-10), Samoilovs/Smedins (Lat)-Huber/Dressler (Aut) 2-0 (21-17, 21-16), Andre/George (Bra)-Huber/Dressler (Aut) 2-1 (22-20, 21-23, 15-11), Samoilovs/Smedins (Lat)-Salemi/Vakili (Iri) 2-1 (22-24, 21-15, 15-13), Andre/George (Bra)-Samoilovs/Smedins (Lat) 2-0 (21-15, 21-16), 15 Huber/Dressler (Aut)-Salemi/Vakili (Iri) 2-0 (21-14, 21-12). Andre/George 6; Samiolovs/Smedins 5; Huber/Dressler 4; Alemi/Vakili 3.

Pool F. Perusic/Schweiner (Cze)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz) 2-0 (21-15, 21-12), Schalk/Brunner (Usa)-Berntsen/Mol (Nor) 1-2 (23-21, 17-21, 12-15), Perusic/Schweiner (Cze)-Berntsen/Mol (Nor) 2-0 (21-13, 21-17), Schalk/Brunner (Usa)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz) 2-0 (21-12, 21-15), Perusic/Schweiner (Cze)-Schalk/Brunner (Usa) 2-1 (21-17, 18-21, 15-6), Berntsen/Mol (Nor)-Ainadino Martinho/Monjane (Moz) 2-0 (21-18, 21-17). Perusic/Schweiner 6; Berntsen/Mol 5; Schalk/Brunner 4; Ainadino Martinho/Monjane 3.

Pool G. Immers/Boermans (Ned)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn) 2-0 (22-20, 21-19), Ermacora/Pristauz (Aut)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (23-21, 21-14), Immers/Boermans (Ned)-Herrera/Gavira (Esp) 0-2 (26-28, 16-21), Ermacora/Pristauz (Aut)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (Chn) 2-1 (19-21, 21-19, 15-13), Immers/Boermans (Ned)-Ermacora/Pristauz (Aut) 2-1 (21-18, 12-21, 15-8), Herrera/Gavira (Esp)-Wu Jiaxin/HA Likejiang (Chn) 2-0 (21-12, 21-15). Classifica: Ermacora/Pristauz, Herrera/Gavira, Immers/Boermans 5; Wu Jiaxin/Ha Likejiang 3.

Pool H. Mol/Sørum, (Nor)-Benzi/Bonifazi (Ita) 2-0 (21-11, 21-10), Aravena/Droguett (Chi)-Luini/Penninga (Ned) 0-2 (17-21, 19-21), Mol/Sørum (Nor)-Luini/Penninga (Ned) 2-0 (21-10, 21-17), Aravena/Droguett (Chi)-Benzi/Bonifazi (Ita) 0-2 (18-21, 15-21). Mol/Sørum (Nor)-Aravena/Droguett (Chi) 2-0 (21-13, 21-18), Luini/Penninga (Ned)-Benzi/Bonifazi (Ita) 2-0 (21-16, 22-20). Classifica: Mol/Sorum 6; Luini/Penninga 5; Benzi/Bonifaz

Pool I. Grimalt/Grimalt (Chi)-Windisch/Dal Corso (Ita) 0-2 (17-21, 19-21), Seidl/Waller (Aut)-Kantor/Rudol (Pol) 2-0 (21-15, 21-14), Grimalt/Grimalt (Chi)-Kantor/Rudol (Pol) 2-0 (22-20, 21-16), Waller/Seidl (Aut)-Windisch/Dal Corso (Ita) 2-0 (21-13, 24-22). Grimalt/Grimalt (Chi)-Seidl/Waller (Aut) 1-2 (21-18, 15-21, 12-15), Kantor/Rudol (Pol)-Windisch/Dal Corso (Ita) 2-1 (22-24, 21-13, 15-9). Classifica: Seidl/Waller 6: Kantor/Rudol,, Grimalt/Grimalt, Windisch/Dal Corfso 4.

Pool J. McHugh/Burnett (Aus)-Diaz/Alayo (Cub) 2-0 (21-15, 21-18), 15 Ehlers/Wickler (Ger)-Hannibal/Cairus (Uru) 2-1 (19-21, 21-17, 15-8), McHugh/Burnett (Aus)-Hannibal/Cairus (Uru) 1-2 (19-21, 21-15, 13-15). Ehlers/Wickler (Ger)-Diaz/Alayo (Cub) 1-2 (21-18, 21-23, 10-15), McHugh/Burnett (Aus)-Ehlers/Wickler (Ger) 0-2 (19-21, 18-21), 19 Hannibal/Cairus (Uru)-Diaz/Alayo (Cub) 1-2 (30-28, 19-21, 11-15). Classifica: Ehlers/Wiockler, Diaz/Alayo 5; McHugh/Burnett, Hannibal/Cairus 4.

Pool K. Crabb/Bourne (Usa)-Surin/Banlue (Tha) 2-0 (21-8, 21-19), Nicolai/Cottafava (Ita)-Murray/Rivas (Col) 2-0 (21-12, 21-15), Crabb/Bourne (Usa)-Murray/Rivas (Col) 2-0 821-14, 21-17), Nicolai/Cottafava (Ita)-Surin/Banlue (Tha) 2-0 (21-10, 21-10). 13/6: 22 Crabb/Bourne (Usa)-Nicolai/Cottafava (Ita) 0-2 (11-21, 19-21), 19 Murray/Rivas (Col)-Surin/Banlue (Tha) 0-2 (24-26, 17-21). Classifica: Nicolai/Cottafava 6; Crabb/Bourne 5; Surin/Banlue 4; Murray Rivas 3.

Pool L. Renato/Vitor Felipe (Bra)-Mora/Lopez (Nic) 2-0 (21-15, 21-14), 10 Alison/Guto (Bra)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 2-1 (19-21, 21-18, 15-10), Renato/Vitor Felipe (Bra)-Nicolaidis/Carracher (Aus) 1-2 (9-21, 21-17, 12-15), Alison/Guto (Bra)-Mora/Lopez (Col) 2-0 (21-17, 21-9), Renato/Vitor Felipe (Bra)-Alison/Guto (Bra) 2-1 (17-21, 21-18, 15-13), Nicolaidis/Carracher (Aus)-Mora/Lopez (Nic) 2-1 (21-13, 14-21, 15-7). Classifica: Nicolaidis/Carracher, Alison/Guto, Renato/Vitor Felipe 5; Mora/Lopez 3.

FEMMINILE

Pool A. Stam/Schoon (Ned)-Williams/Núñez (Crc) 2-0 (21-5, 21-8), Gallay/Pereyra (Arg)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-16, 21-16), Stam/Schoon (Ned)-Rivas Zapata/Chris (Chi) 2-0 (21-17, 21-15), Gallay/Pereyra (Arg)-Williams/Núñez (Crc) 2-0 (21-11, 21-17), Stam/Schoon (Ned)-Gallay/Pereyra (Arg) 2-0 (22-20, 21-10), Rivas Zapata/Chris (Chi)-Williams/Núñez (Crc) 2-0 (21-7, 21-12). Classifica: Stam/Schoon 6; Gallay/Pereyra 5; Rivas Zapata/Chris; Williams/Núñez 3

Pool B. Duda/Ana Patrícia (Bra)-Wang/Xia (Chn) 2-0 (21-11, 21-13), Hermannova/Williams (Cze)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut) 0-2 (19-21, 14-21). Duda/Ana Patrícia (Bra)-Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut) 2-1 (21-13, 17-21, 15-11), Hermannova/Williams (Cze)-Wang/Xia (Chn) 0-2 (18-21, 18-21), Duda/Ana Patrícia (Bra)-Hermannova/Williams (Cze) 2-0 (21-12, 21-19(, 15 Schützenhöfer/Plesiutschnig (Aut)-Wang/Xia (Chn) 0-2 (18-21, 17-21). Classifica: Duda/Ana Patrícia 6; Wang/Xia 5; Schützenhöfer/Plesiutschnig 4; Hermannova/Williams 3.

Pool C. Kravcenoka/Graudina (Lat)-Zeroual/Mahassine (Mar) 2-0 (21-13, 21-7), Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-12, 21-18), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Ishii/Mizoe (Jpn) 2-0 (21-17, 21-11), 10 Heidrich/Vergé-Dépré (Sui)-Zeroual/Mahassine (Mar) 2-0 (21-13, 21-17), Kravcenoka/Graudina (Lat)-Heidrich/Vergé-Dépré (Sui) 0-2 (19-21, 13-21), Ishii/Mizoe (Jpn)-Zeroual/Mahassine (Mar) 2-0 (21-11, 21-14). Classifica: Heidrich/Vergé-Dépré 6; Kravcenoka/Graudina 5; Ishii/Mizoe 4; Zeroual/Mahassine 3.

Pool D. Barbara/Carol (Bra)-Erika/Poletti (Par) 2-0 (21-8, 21-15), Megan/Nicole (Par)-Diana/Margarita (Col) 2-0 (21-13, 21-11), Barbara/Carol (Bra)-Diana/Margarita (Col) 2-0 (21-6, 21-7), Megan/Nicole (Can)-Erika/Poletti (Par) 2-0 (21-17, 24-22), Barbara/Carol (Bra)-Megan/Nicole (Can) 1-2 (21-16, 19-21, 13-15), Diana/Margarita (Col)-Erika/Poletti (Par) 0-2 (11-21, 16-21). Classifica: Megan/Nicole 6; Barbara/Carol 5; Erika/Poletti 4; Diana/Margarita 3.

Pool E. Flint/Cheng (Usa)-Cali/Tega (Ita) 2-0 (21-11, 21-13), Bukovec/Brandie (Can)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui) 2-0 (24-22, 21-17), Flint/Cheng (Usa)-Böbner/Vergé-Dépré (Sui) 2-1 (17-21, 21-16, 15-12), 16 Bukovec/Brandie (Can)-Cali/Tega (Ita) 2-0 (21-12, 22-20), Flint/Cheng (Usa)-Bukovec/Brandie (Can) 0-2 (19-21, 19-21) Böbner/Vergé-Dépré (Usa)-Cali/Tega (Ita) 2-1 (19-21, 21-16, 15-12). Classifica: Bukovec/Brandie 6; Flint/Cheng 5; Böbner/Vergé-Dépré 4; Cali/Tega 3.

Pool F. Kolinske/Hughes (Usa)-Menegatti/Gottardi (Ita) 0-2 (17-21, 19-21), Carro/Lobato (Esp)-Ariana/Karelys (Ecu) 2-0 (21-17, 23-21), Kolinske/Hughes (Usa)-Ariana/Karelys (Ecu) (21-13, 21-9), Carro/Lobato (Esp)-Menegatti/Gottardi (Ita) 2-0 (21-17, 21-18), Kolinske/Hughes (Usa)-Carro/Lobato (Esp) 2-0 (21-13, 21-14), Ariana/Karelys (Ecu)-Menegatti/Gottardi (Ita) 0-2 (15-21, 20-22). Classifica: Kolinske/Hughes 5, Menegatti/Goittardi 5; Carro/Lobato 5; Ariana/Karelys 3.

Pool G. Talita/Rebecca (Bra)-Payano/Rosario (Dom) 2-0 (21-6, 21-11), 12 Day/Stockman (Usa)-Lahti/Ahtiainen (Fin) 1-2 (21-14, 13-21, 12-15), Talita/Rebecca (Bra)-Lahti/Ahtiainen (Fin) 2-0 (21-17, 21-15), Day/Stockman (Usa)-Payano/Rosario (Dom) 2-0 (21-18, 21-11), Talita/Rebecca (Bra)-Day/Stockman (Usa) 2-1 (21-13, 18-21, 15-7), 11 Lahti/Ahtiainen (Fin)-Payano/Rosario (Dom) 2-0 (21-17, 21-10). Classifica: Talita/Rebecca 6; Lahti/Ahtiainen 5; Day/Stockman 4; Payano/Rosario 3.

Pool H. Clancy/Mariafe (Aus)-Farida/Doaa (Egy) 2-0 (21-10, 21-14), Cannon/Sponcil (Usa)-Leila/Lidy (Cub) 2-0 821-16, 21-18), Clancy/Mariafe (Aus)-Leila/Lidy (Cub) 2-0 821-16, 21-18), Cannon/Sponcil (Usa)-Farida/Doaa (Egy) 2-0 (21-9, 21-13), Clancy/Mariafe (Aus)-Cannon/Sponcil (Usa), 1-2 (21-16, 19-21, 15-8), Leila/Lidy (Cub)-Farida/Doaa (Egy) 2-0 (21-14, 21-16). Classifica: Cannon/Sponcil 6; Clancy/Mariafè 5; Leila/Lidy 4; Farida/Doaa 3.

Pool I. Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita) 0-2 (14-21, 19-21), Müller/Tillmann (Ger)-Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha) 2-1 (17-21, 21-15, 15-11), Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha) 2-1 (21-17, 19-21, 15-10), Müller/Tillmann (Ger)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita) 2-1 (15-21, 21-1, 15-0), Taiana Lima/Hegeile (Bra)-Müller/Tillmann (Ger) 0-2 (22-24, 14-21), 19 Worapeerachayakorn/Naraphornrapat (Tha)-Orsi Toth/Orsi Toth (Ita) 2-0 (21-0, 21-0). Classifica: Muller/Tillmann 6; Taiana Lima/Hegeile, Worapeerachayakorn/Naraphornrapat, Orsi Toth/Orsi Toth 4.

Pool J. Pavan/Melissa (Can)-Stevens/Johnson (Aus) 2-0 (21-17, 21-6), Laboureur/Schulz (Ger)-Placette/Richard (Fra) 1-2 (19-21, 21-15, 8-15), Pavan/Melissa (Can)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (22-20, 21-19), Laboureur/Schulz (Ger)-Stevens/Johnson (Aus) 2-0 (21-15, 21-16), Pavan/Melissa (Can)-Laboureur/Schulz (Ger) 2-0 (25-23, 21-19), Placette/Richard (Fra)-Stevens/Johnson (Aus) (22-20, 21-12). Classifica: Pavan/Melissa 6; Placette/Richard 5; Laboureur/Scxhulz 4; Stevens/Johnson 3.

Pool K. Hüberli/Brunner (Sui)-Sinaportar/Muianga (Moz) 2-0 (21-8, 21-8), 19 Ittlinger/Schneider (Ger)-Gutierrez/Quintero (Mex) 2-1 (20-22, 21-13, 15-11), Hüberli/Brunner (Sui)-Gutierrez/Quintero (Mex) 2-0 (21-12, 21-8), Ittlinger/Schneider (Ger)-Sinaportar/Muianga (Moz) 2-0 (21-11, 21-15), Hüberli/Brunner (Sui)-Ittlinger/Schneider (Ger) 2-0 (21-19, 21-15), Gutierrez/Quintero (Mex)-Sinaportar/Muianga (Moz) 2-0 (21-17, 21-8). Classifica: Hüberli/Brunner 6; Ittlinger/Schneider 5; Gutierrez/Quintero 4; Sinaportar/Muianga 3.

Pool L. Scampoli/Bianchin (Ita)-Makokha/Khadambi (Ken) 2-0 (21-8, 21-9), Borger/Sude (Ger)-Wojtasik/Kociolek (Pol) 2-0 (21-9, 21-13), Scampoli/Bianchin (Ita)-Wojtasik/Kociolek (Pol) 0-2 (18-21, 12-21), Borger/Sude (Ger)-Makokha/Khadambi (Ken) 2-0 (21-11, 21-13), Scampoli/Bianchin (Ita)-Borger/Sude (Ger) 0-2 (19-21, 18-21), Wojtasik/Kociolek (Pol)-Makokha/Khadambi (Ken) 2-0 (21-8, 21-17). Classifica: Borger/Sude 6; Wojtasik/Kociolek 5; Scampoli/Bianchin 4; Makokha/Khadambi 3.

