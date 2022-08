È un argento luccicante quello conquistato da Enrico Rossi, Adrian Carambula, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava nella prima edizione della Nations Cup di beach volley, conclusa oggi a Vienna. Gli azzurri si sono dovuti inchinare allo strapotere dei campioni di tutto, Mol/Sorum che hanno trascinato al successo la Norvegia, battuta dall’Italia in due partite nella finale del girone ma oggi vittoriosa 2-1 nella finalissima.

Rossi/Carambula, pur faticando, avevano regalato agli azzurri il punto dell’1-0 battendo 2-1 (21-15, 19-21, 15-13) Berntsen/Mol al termine di una sfida rocambolesca e divertente nella quale gli azzurri hanno rischiato grosso cedendo nel finale del secondo set quando la vittoria sembrava cosa fatta.

A quel punto sono entrati in scena Mol/Sorum che hanno travolto con un secco 2-0 (21-12, 21-15) Nicolai/Cottafava, vendicando la sconfitta subita giovedì. Nel golden set la scelta azzurra è stata di lasciare in campo Nicolai/Cottafava che fino a quel momento non erano certo apparsi in serata di grazia e gli azzurri sono riusciti a restare in scia fino al 6-7, crollando poi nel finale e cedendo con un netto 8-15 a Mol/Sorum che mettono anche questo trofeo in una bacheca impressionante dove ci sono tutti gli ori possibili.

A salire sul terzo gradino del podio sono stati gli olandesi che hanno battuto 2-1 i padroni di casa dell’Austria nella finale per il bronzo. Ermacora/Pristauz hanno superato 2-0 (21-19, 21-18) Varenhorst/Van de Velde e Brouwer/Meeuwsen hanno risposto con un secco 2-0 (21-16, 21-16) rifilato a Sedil/Waller. Nel golden set Brouwer/Meeuwsen hanno sconfitto 15-8 Ermacora/Pristauz.

