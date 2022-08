L’Italia è in finale nella prima edizione della Nations Cup. Già così è una grande impresa della squadra azzurra maschile che conferma la bontà del movimento italiano e dà grande fiducia ed entusiasmo a tutto l’ambiente ma domani Enrico Rossi, Samuele Cottafava, Adrian Carambula e Paolo Nicolai ci proveranno a battere ancora, come nella finale del girone preliminare, la Norvegia dei campioni di tutto Mol/Sorum.

Sfida di grande difficoltà per gli azzurri nella semifinale serale contro i padroni di casa dell’Austria, sospinti da un pubblico straordinario che ha partecipato in modo rumoroso e corretto ad un evento che non può che fare bene al mondo del beach volley. Nella prima sfida è battaglia tra Rossi/Carambula ed Ermacora/Pristauz. Gli azzurri nel primo set vanno sotto, rimontano, sprecano un paio di set point e vincono 23-21, poi nel secondo set subiscono la frazione dei padroni di casa che dominano e pareggiano il conto: 21-13. Nel tie break a dominare sono Rossi/Carambula che partono forte e mantengono il vantaggio fino al 15-10 che regala il primo punto all’Italia.

Nel secondo incontro sembra tutto facile per Nicolai/Cottafava che dominano il primo set vincendo 21-16 e sono avanti anche nel secondo ma subiscono la rimonta della coppia austriaca che pareggia a quota 18 e nel finale sfrutta qualche imprecisione degli italiani per vincere 22-20. Nervi saldi per la coppia allenata da Simone Di Tommaso che riparte come se nulla fosse accaduto, prende un buon vantaggio e vince 15-11 il tie break sancendo il 2-0 agli austriaci e l’ingresso in finale dell’Italia che giocherà alle 16.30 per l’oro contro la Norvegia. Alle 13 la sfida per il bronzo tra Olanda e Austria.

In campo femminile la Svizzera ha alzato il primo trofeo della storia battendo in finale al golden set la Germania. Nel primo incontro Borger/Sude hanno sconfitto 2-0 (21-19, 21-19) Vergè-Deprè/Bentele al termine di un incontro molto combattuto, nella seconda sfida Brunner/Huberli hanno pareggiato il conto battendo 2-0 (21-18, 21-18) Muller/Tillmann e nel golden set dominio assoluto di Brunner/Huberli che hanno sconfitto 15-8 Borger/Sude trascinando al successo la squadra elvetica.

Medaglia di bronzo per la Lettonia che ha sconfitto 2-1 l’Austria: vittoria 2-0 (21-15, 21-12) di Klinger/Klinger su Namike/Brailko e poi successo di Kravcenoka/Graudina 2-0 (21-14, 21-14) su Schutzenhofer/Plesiushnig e al golden set successo ancora 15-12 di Kravcenoka/Graudina su Schutzenhofer/Plesiushnig.

