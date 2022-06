Grande Italia sulla sabbia lettone di Jurmala! Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno infatti vinto la tappa Elite 16 del Pro Tour, rimontando la coppia qatariota, bronzo olimpico a Tokyo 2020, formata da Cherif Younousse e Ahmed Tijan fino al 2-1 finale (16-21; 27-25; 15-12). La coppia azzurra ha fornito una grande prova a 360°, annullando ben 8 match-point nel corso del 2° set dopo essere stata in svantaggio 17-20, per poi imporsi 27-25 grazie al grande lavoro di Nicolai a muro (8 a fine gara) e al servizio tagliente dell'astro nascente della sabbia, Cottafava (classe 1998). Il nuovo duo, creato dopo la rivoluzione delle coppie del Beach Volley voluta dalla FIPAV nello scorso autunno, conquista così un riconoscimento importante, non solo nell'ottica del ranking mondiale ma anche in vista dei prossimi Mondiali.

Dal 10 al 19 giugno 2022, al Foro Italico di Roma, Nicolai-Cottafava rappresenteranno infatti una delle nove coppie Azzurre impegnate nel rassegna iridata. Oltre a loro, nel torneo maschile ci saranno infatti altri quattro duetti italiani, che cercheranno di conquistare un risultato di prestigio contro altre 43 coppie provenienti da tutto il mondo. Ecco il riepilogo delle formazioni italiane e delle Pool in cui sono state inserite:

Pool A : Rossi-Carambula (ITA) , Bruno Schimdt-Saymon (BRA), Capogrosso-Capogrosso (ARG), Jawo-Jarra (GAM).

: , Bruno Schimdt-Saymon (BRA), Capogrosso-Capogrosso (ARG), Jawo-Jarra (GAM). Pool B : Bryl-Losiak (POL), Lupo-Ranghieri (ITA) , Schachter-Dearing (CAN), Akan-Essilfie (GHA).

: Bryl-Losiak (POL), , Schachter-Dearing (CAN), Akan-Essilfie (GHA). Pool H : Mol-Sorum (NOR), Aravena-Droguet (CHL), Luini-Penninga (NED), Benzi-Bonifazi (ITA) .

: Mol-Sorum (NOR), Aravena-Droguet (CHL), Luini-Penninga (NED), . Pool I : Grimalt-Grimalt (CHL), Seidl-Waller (AUT), Kantor-Rudol (POL), Windisch-Dal Corso (ITA) .

: Grimalt-Grimalt (CHL), Seidl-Waller (AUT), Kantor-Rudol (POL), . Pool K: Ahman-Hellvig (SWE), Nicolai-Cottafava (ITA), Murray-Rivas (COL), Surin-Banlue (THA).

Saranno invece quattro le coppie Azzurre nel torneo femminile, anche se qui l'incertezza sui risultati che l'Italia potrà raggiungere è decisamente maggiore. Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state inserite nella Pool F, insieme a Kolinske-Hughes (USA), Carro-Lobato (ESP) e Ariana-Karelys (ECU), e sembranno rappresentare la coppia con le più alte possibilità di centrare un risultato di prestigio. Le sorelle Orsi Toth, Viktoria e Reka, prenderanno invece parte alla Pool I, dovendo così affrontare Taiana-Hegeile (BRA), Muller-Tillman (GER), Worapeerach-Naraphornrapat (THA). Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, le due Azzurre più giovani, se la infine vedranno con Borger-Sude (GER), Wojtasik-Kociolek (POL) e Makokha-Khadambi (KEN).

