A meno di sorprese dell’ultima ora quella di oggi contro Varenhorst/Van de Velde, che valeva il terzo posto alle World Tour Finals di Cagliari, è stata l’ultima partita della storia della coppia più forte di tutti i tempi in Italia, composta da Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Gli olandesi hanno vinto 2-0 contro la coppia azzurra al termine di un match equilibrato solo a tratti che ha premiato chi ha sbagliato di meno.

Nel primo set gli olandesi, che arrivavano dalla bruciante sconfitta di ieri sera in semifinale contro Mol/Sorum, partono meglio ma Lupo/Nicolai hanno il merito di restare in scia e nel finale sembrano in grado di ribaltare la situazione quando si portano avanti 19-18. Prima una palla in campo degli olandesi per un soffio e poi un attacco fuori per una questione di centimetri di Daniele Lupo regalano il successo agli olandesi (21-23).

Secondo set tutto di rincorsa per gli italiani che si trovano subito sotto 3-7. Lupo/Nicolai non si arrendono e tornano vicinissimi ai rivali (14-15). Varenhorst/Van de Velde ritrovano il cambio palla, Lupo commette un errore in fase cambio palla e la coppia olandese va a prendersi la medaglia di bronzo con il punteggio di 21-17.

Daniele Lupo e Paolo Nicolai, insieme dal 2011, hanno vinto un argento olimpico a Rio 2016, tre volte Campioni d'Europa (2014, 2016, 2017), i primi italiani a vincere un titolo continentale, nel 2014 sono stati i primi italiani a vincere una tappa del World Tour e una del Grand Slam. Insieme hanno preso parte a tre edizioni dei Giochi Olimpici. Fantastici.





