A 45 anni "suonati", si chiude una della carriere più iconiche nella storia recente del beach volley. Jacob Gibb ha rappresentato una figura chiave nella storia di questo sport outdoor, sulla sabbia. Non solo a livello sportivo, ma anche come figura resiliente, capace di sconfiggere due volte il cancro e di tornare ad altissimi livelli: "Mi hanno rimosso un melanoma dalla spalla sinistra, un problema serio che però non mi ha influenzato nello stesso modo in cui lo ha fatto il cancro ai testicoli nel 2011. Allora fu devastante, perché mi ritrovai in uno stato di vulnerabilità incredibile". C'è chi sosterrà che al fenomeno statunitense sia mancato l'acuto olimpico: in quattro edizioni dei Giochi a Cinque Cerchi - prima in coppia con Sean Rosenthal, a Rio de Janeiro 2016 nel duo insieme a Casey Patterson e, infine, a Tokyo 2020 con l'attuale compagno di squadra, Taylor Crabb - non ha mai centrato un podio, chiudendo al 5° posto nel 2008 e nel 2012.

Il cancro mi ha fornito una nuova prospettiva: imparare a godermi il tempo con la mia famiglia e combinarlo maggiormente con la mia vita da beacher

Rimane comunque un discorso che lascia il tempo che trova, figlio di una cultura sportiva che non riesce a considerare, quale metro di valutazione di una carriera, altro che il risultato. Nessuno aveva peraltro mai preso parte a una rassegna olimpica - ovviamente nello sport del beach volley - a 45 anni, un record destinato a rimanere forse a lungo nel libro dell'Olimpiade. Ora, però, sembra giunto il momento di dire basta, almeno ai tornei di altissimo livello, per dedicarsi maggiormente alla famiglia e ad altri progetti.

World Tour Finals 2021 di Cagliari, la coppia statunitense ha affrontato quella azzurra, composta da Daniele Lupo e Paolo Nicolai. In una sfida bellissima, dominata dagli azzurri nel 1° set e poi divenuta, via via, sempre più combattuta, Crabb e Gibb hanno forzato il tie-break. Il 15-13 finale ha permesso ai due beacher italiani di vincere 2-1 il match e volare provvisoriamente al 3° posto nella Pool A maschile. L'Italia può contare anche sulla coppia formata da Adrian Carambula ed Enrico Rossi, attualmente però in coda alla Pool B, dove sono stati inseriti anche i recenti campioni olimpici, i Ieri sera, nel corso delledi Cagliari, la coppia statunitense ha affrontato quella azzurra, composta da. In una sfida bellissima, dominata dagli azzurri nel 1° set e poi divenuta, via via, sempre più combattuta, Crabb e Gibb hanno forzato il tie-break. Ilfinale ha permesso ai due beacher italiani di vincere 2-1 il match e volare provvisoriamente almaschile. L'Italia può contare anche sulla coppia formata da, attualmente però in coda alla Pool B, dove sono stati inseriti anche i recenti campioni olimpici, i novergesi Anders Berntsen Mol e Christian Sandlie Sorum

I have a fixed date. I’m done after 2021

Al termine della sfida, Lupo e Nicolai hanno omaggiato Gibb con uno splendido abbraccio sotto rete, celebrando poi la leggenda statunitense sui social. Questo è stato infatti l'ultimo torneo del circuito mondiale in cui abbiamo potuto ammirare i colpi di "Jakenji", dopo averlo visto crescere come beacher fin dal suo esordio, nel lontano 2005. In quell'anno vinse, insieme all'azzurro Matteo Varnier, il premio di Top Rookie dell'anno, appena istituito dalla FIVB, mentre nel 2012 fece parte, con Rosenthal, della coppia dell'anno. Nella mente di chi segue solamente di sfuggita il beach, probabilmente gli unici statunitensi ricordabili saranno Phil Dalhausser e Kerri Walsh Jennings. Da oggi, però, sarebbe quantomeno saggio conoscere anche la storia di Jake Gibb, un atleta per cui l'età è sempre stata, solo e soltanto, un numero: "Ho sempre detto che lavoro così duramente fuori dal rettangolo di gioco al punto da non sentire affatto la mia età quando sono sulla sabbia. Mentre gioco, l'età non è mai un fattore. Lo è fuori dal campo, per i tempi di recupero: lo è quando ti svegli la mattina e senti ossa e muscoli dolenti, ma non importa comunque".

