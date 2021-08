Paolo Nicolai e Daniele Lupo sono vicinissimi all’addio. La coppia che ha portato l’Italia per la prima (e unica volta, finora) l’Italia sul podio olimpico, che ha vinto per la prima volta con la maglia tricolore un torneo del World Tour, che ha conquistato per tre volte il titolo europeo, reduce dal quinto posto a Cinque Cerchi di Tokyo, è pronta a dividersi.

L’indiscrezione arriva da Gian Luca Pasini nel blog della Gazzetta dello Sport “Dal 15 al 25” e a confermarlo tra le righe è anche il responsabile federale del beach volley Luigi Dell’Anna. “Stiamo lavorando per il futuro e sono previsti diversi cambiamenti – ha dichiarato da Palinuro, dove nei giorni scorsi si è svolta la ottava tappa del campionato italiano – ci stiamo concentrando soprattutto sui tecnici”

Alla base della scelta, sicuramente sofferta, c’è la decisione di Paolo Nicolai, sposato con Sara Labarba che da pochi mesi ha dato alla luce la loro primogenita Anna di lasciare il centro tecnico di Formia e di avvicinarsi come sede di allenamento ad Ortona, in Abruzzo, dove la coppia risiede. Una scelta che arriva anche dal desiderio, forse di entrambi gli atleti, di affrontare una nuova avventura per la seconda parte della carriera, dopo il tris olimpico e un doppio lustro di tornei giocati uno a fianco all’altro, che ha regalato loro grandi soddisfazioni.

Ora resta da capire quali saranno le prossime novità. Da una parte c’è Daniele Lupo, giocatore di difesa, che potrebbe unirsi a due elementi esperti come Alex Ranghieri o Enrico Rossi per formare una coppia di buonissimo livello, dall’altra c’è Paolo Nicolai che potrebbe fare una scelta suggestiva e trovare un accordo con Adrian Carambula, oppure una scelta coraggiosa ma fino ad un certo punto e trovare proprio in Abruzzo il nuovo compagno con Manuel Alfieri che ha appena vinto il suo primo torneo tricolore importante in coppia con Mauro Sacripanti e che gestisce assieme al padre un centro molto importante per il beach volley a Pescara, lo stabilimento 4 Vele, che potrebbe diventare la base per la nuova coppia di Paolo Nicolai, a prescindere dalla scelta, sia del compagno, sia del tecnico. Sono tutte ipotesi, non c’è niente di ufficiale e nemmeno ufficioso. Ci sono poi anche i giovani della Nazionale Italiana: Windisch, Cottafava, Marchetto, Dal Corso, che si stanno prendendo belle soddisfazioni a livello internazionale. Insomma c’è quasi l’imbarazzo della scelta per i due medagliati olimpici di Rio.

A livello tecnico difficile comprendere oggi cosa potrebbe accadere. Matteo Varnier è in contatto diretto con la Federazione e potrebbe diventare commissario tecnico della Nazionale azzurra ma non gli mancano anche proposte dall’estero.All’orizzonte di tutto ciò c’è la variabile impazzita Ivan Zaytsev: lo Zar, grande interprete del beach volley e anche campione italiano in gioventù, non ha mai nascosto il sogno di poter chiudere la sua carriera sulla sabbia con l’idea di puntare ad un podio olimpico. Non è probabilmente un progetto a breve scadenza (a Parigi Zaytsev potrebbe tentare l’ultima carta per provare a conquistare il titolo indoor) ma in prospettiva Los Angeles (Zaytsev e Nicolai avranno 40 anni a testa, meno di quelli complessivi che avevano Crabb e Gibb o Lucena e Dalhausser a Tokyo, tanto per fare due esempi) potrebbe diventare realtà.

