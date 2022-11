Le favole esistono e ogni tanto, da qualche parte del mondo, c’è qualche mano fatata che le scrive e fa in modo che diventino realtà. Mai due coppie italiane avevano disputato una finale del World Tour. Accadrà domani mattina sulla sabbia di Torquay, un posto lontanissimo dall’Italia ma che per un’ora parlerà solo la nostra lingua grazie a quattro ragazzi che arrivano da una stagione non facile, che hanno dovuto prendere decisioni non facili e che si sono presi una bella soddisfazione all’inizio di una nuova avventura: Alex Ranghieri, Adrian Carambula, Danile Lupo e Enrico Rossi.

Fino a qualche tempo fa la eventuale finale sarebbe stata Ranghieri/Lupo contro Rossi/Carambula e invece lo scenario è cambiato proprio qualche settimana fa e, guardando i risultati, si potrebbe dire in meglio perchè in finale ci sono le nuove coppie Ranghieri/Carambula e Lupo/Rossi. Meglio che nelle favole.

Ranghieri/Carambula hanno vinto una bella semifinale 2-0 contro i giovani portoghesi Pedrosa/Campos che hanno impegnato a fondo gli italiani nel primo set, vinto da Ranghieri/Carambula 27-25 e poi hanno ceduto di schianto nella seconda parte del secondo parziale che gli azzurri hanno vinto 21-13.

Lupo/Rossi, invece, hanno spento il sogno dell’unica coppia di casa rimasta in gioco, McHugh/Burnett. Gli azzurri hanno vinto un equilibrato primo set 21-18, poi hanno ceduto 17-21 il secondo set e nel tie break sono partiti meglio, si sono portati avanti 10-7 ed hanno resistito al tentativo di rimonta dei padroni di casa nel finale vincendo 15-13. La finale è in programma domani alle 8 e il risveglio, comunque vada, sarà dolcissimo.

