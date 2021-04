Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui beach volley, con squadre qualificate, formula e regole della competizione, il calendario e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo di tornei di, con squadre qualificate, formula e regole della competizione, il calendario e alcune curiosità.

Sede e formula dell'evento

I tornei di beach volley sono in programma dal 24 luglio al 7 agosto al Shiokaze Park di Tokyo. In ognuno dei due tornei, maschile e femminile, gareggiano 24 coppie. Si comincia con una fase preliminare con sei gruppi da quattro squadre, con la formula del girone all'italiana. Le prime due e le migliori due terze di ogni girone accedono agli ottavi di finale. Le quattro peggiori terze si affrontano nel girone dei lucky loser e le due vincenti si qualificano a loro volta per gli ottavi. Da qui si procede con l'eliminazione diretta fino alle medaglie. Per vincere una partita bisogna conquistare due set (si arriva a 21, con la regola dei due punti di scarto).

Qualificazione

I 24 spot per ciascun torneo sono assegnati secondo diversi criteri. Uno è riservato ai campioni del Mondo del torneo iridato 2019, due carte escono dal torneo di qualificazione di Haiyang 2019, quindici vengono assegnati in base al ranking aggiornato al 13 giugno 2021, uno è per il Giappone in quanto Paese ospitante e cinque arrivano dalla finale dei tornei continentali in programma dal 21 al 17 giugno 2021.

Calendario

24 luglio - fase a gironi uomini e donne

25 luglio - fase a gironi uomini e donne

26 luglio - fase a gironi uomini e donne

27 luglio - fase a gironi uomini e donne

28 luglio - fase a gironi uomini e donne

29 luglio - fase a gironi uomini e donne

30 luglio - fase a gironi uomini e donne

31 luglio - fase a gironi e girone lucky loser uomini e donne

1° agosto - ottavi uomini e donne

2 agosto - ottavi uomini e donne

3 agosto - quarti donne

4 agosto - quarti uomini

5 agosto - semifinali uomini e donne

6 agosto - finale bronzo e finale oro donne

7 agosto - finale bronzo e finale oro uomini

L'Italia

La squadra azzurra ha già una carta qualificazione in tasca nel torneo maschile, ottenuta dalla coppia Daniele Lupo-Paolo Nicolai al torneo preolimpico di Haiyang nel 2019. In corsa anche il duo Marta Menegatti-Viktoria Orsi Toth fra le donne e quello composto da Enrico Rossi e Adrian Carambula.

Storia

Quella di Tokyo sarà la settima presenza olimpica (consecutiva) del beach volley, che ha debuttato ad Atlanta 1996. Tra gli uomini il Paese più medagliato è il Brasile (6 podi), ma gli Stati Uniti hanno vinto più ori (3). Discorso identico al femminile, dove la Nazionale verdeoro ha messo in bacheca ben 7 medaglie ma le americane hanno trionfato di più, 3 volte. Le uniche altre due Nazioni in grado di vincere un oro sono Germania (maschile a Londra 2012 e femminile Rio 2016) e Australia (femminile a Sydney 2000). L'Italia ha fatto il suo ingresso nel medagliere grazie all'argento ottenuto a Rio dalla coppia Daniele Lupo-Paolo Nicolai.

