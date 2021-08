Ross e Klineman, assieme sul gradino più alto del podio, finalmente. In finale del torneo di beach volley femminile , il duo a stelle e strisce ha cancellato la coppia australiana composta da Taliqua Clancy and Mariafe Artacho del Solar col risultato di 2-0 (21-15, 21-16).

Per April Ross in particolare, questo è un trionfo che corona una carriera: a 39 anni, la regina del beach volley completa un set di medaglie maturato lungo tre edizioni diverse. A Londra 2012, in coppia con Jennifer Kessy, si inginocchiò solo in finale contro le connazionali May-Treanor e Walsh Jennings, accontentandosi dell'argento. A Rio 2016, in coppia con l'ex rivale Walsh Jennings si spinse sul gradino più basso del podio.

ROSS E KLINEMAN NELL'OLIMPO: AUSTRALIA BATTUTA IN FINALE, E' ORO

Oggi, dopo un oro, un argento e un bronzo olimpico, April Ross ha impresso il suo nome sulla sabbia, per sempre. Il suo arco agonistico ci insegna che non è mai nè troppo presto nè troppo tardi per ripartire da zero: ex-pallavolista partorita dal sistema collegiale della Southern California, Ross decise di abbandonare a soli 24 anni. Gli infortuni la frenavano, e l'intensità richiesta dallo sport le impediva di sognare in grande.

Con frequenti dolori a spalle e ginocchia e un contratto da hostess da firmare per rovesciare totalmente la propria vita, la Ross diede una chance al beach: fu una conversione rapidissima ed efficace, che le permise di ambire ai trofei più prestigiosi su sabbia. Dopo aver sfiorato la gloria olimpica in due Olimpiadi con due partner diverse, April Ross ha avuto il coraggio di cambiare a 35 anni suonati: nel 2017 ha iniziato un percorso con una nuova partner, Alix Klineman.

E' nato un legame di simbiosi, che le ha rotate sul tetto olimpico. Una vittoria sudata e rischiata: lo sport, ancora una volta, sorride agli audaci come April, coloro che hanno il coraggio di rischiare e mettersi sempre in gioco.

