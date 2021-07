Si fa attendere la prima vittoria olimpica per Enrico Rossi e Adrian Carambula che dunque saranno costretti al primo spareggio per restare nel torneo (probabilmente passando dal turno preliminare) contro gli svizzeri Heidrich/Gerson. La seconda sconfitta nel torneo olimpico per gli azzurri avviene per mano di una delle coppie più forti del mondo, i qatarioti Cherif/Ahmed che ottengono così la quinta vittoria (2-0) negli scontri diretti con Rossi/Carambula su sei sfide disputate. Qualche rimpianto per la coppia italiana per il primo parziale con quattro set-point sprecati.

Si parte all'insegna dell'equilibrio e il primo strappo è di Cherif/Ahmed che si portano sull'8-6 ma Rossi/Carambula piazzano il break di 4-0 e si portano sul 10-8. Gli azzurri mantengono il break di vantaggio fino al 13-11, poi vengono ripresi ma ripartono: due muri di Rossi e il contrattacco di Carambula lanciano la coppia italiana sul 16-13. Cambio palla fino al 18-15, gli azzurri commettono un errore pesante con Rossi ma restano avanti fino al 20-18. Un doppio errore (in battuta e in attacco) di Rossi permette ai qatarioti di annullare le due palle set e la situazione si ribalta. Altri due set-point annullati alla coppia italiana che poi subisce il muro di Cherif e con un errore regala il set agli avversari (22-24).

La partita vera finisce qui perché gli azzurri accusano il colpo e in avvio di secondo set si trovano sotto 8-3. Il vantaggio si dilata a favore della coppia asiatica, molto forte in difesa, che non perde più colpi e va a vincere con un netto 21-13, conquistando l'accesso agli ottavi e lasciando a Rossi/Carambula lo spareggio per il terzo posto con Heidrich/Gerson.

Rimpianti anche per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth contro Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy, nella sfida valevole per la Pool E di beach volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre, a caccia del riscatto dopo la sconfitta rimediata contro le russe , perdono anche contro l'Australia. Eppure le nostre ragazze lottano trovandosi avanti 12-8 nel primo parziale ma subendo ben presto il break (7-0) delle avversarie.

Il primo set è un 22-20 Australia - Clancy trova il muro vincente su Menegatti e sfrutta il secondo set-point - mentre il secondo si chiude 21-19 con brividi nel finale. Artacho Del Solar al servizio fa la differenza (6-0 di break) ma dal 20-15 la nostra coppia risale fino al 20-19. Lo sforzo non basta: venerdì, alle ore 13 italiane, bisognerà battere Cuba per salvare il girone.

