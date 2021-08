La coppia italiana Lupo-Nicolai si è guadagnata l’accesso ai quarti di finale battendo per 2-0 (22-20, 21-18) i polacchi Bryl Michal/Fijalek Grzegorz. Ora, avversario degli Azzurri sarà il Qatar, con la coppia Cherif Younousse/Ahmed Tijan che ha avuto la meglio sugli statunitensi Lucena Philip/Dalhausser Nicholas agli ottavi.

Lupo-Nicolai quarti di finale Beach Volley, in diretta su Discovery+

Il quarti di finale del torneo di Beach Volley maschile è in programma mercoledì 4 agosto alle 15 (ora italiana). Tutto il Beach Volley e tutte le gare delle Olimpiadi saranno trasmesse in diretta su Discovery+, con una copertura totale.

Quarti di finale: informazioni

Data, orario e luogo: il quarto di finale è in programma mercoledì 4 agosto alle.... allo Shiokaze Park

Gli azzurri Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono riusciti a raggiungere i quarti di finale del torneo olimpico di beach volley a Tokyo 2020 grazie al successo per 2-0 (22-20, 21-18) sui polacchi Michal Bryl e Grzegorz Fijalek. Nei quarti, in programma mercoledì, la coppia azzurra se la vedrà con i qatarioti Cherif-Ahmed, finora imbattuti a Tokyo come i vice campioni olimpici di Rio 2016.

Approfondimenti e dichiarazioni

Lupo e Nicolai da circo: ecco il punto più bello del torneo

