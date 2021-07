Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth aprono con una sconfitta la loro avventura ai Giochi Olimpici di Tokyo. Due set a zero, due set lottati, vince il Comitato olimpico russo 21-18 e 21-15 in 44 minuti. Australia e ROC in testa al girone, Italia e Cuba sotto. Makroguzova e S. Kholomina si dimostrano superiori ma le azzurre saranno in campo mercoledì 28 luglio per cercare di rifarsi proprio contro l'Australia.

Partono forte le azzurre (7-4) ma la rimonta russa si concretizza subito e dall'8-6 l'Italia subisce un filotto molto doloroso: 0-8. Si continua punto a punto, Menegatti prova a suonare la carica in schiacchiata e con un pallonetto ma una palla che sfiora la linea salva le russe e il muro su Orsi Toth vale il 21-18.

Tokyo 2020 Il beach volley a Tokyo 2020: formula, partecipanti, calendario 19/04/2021 A 21:08

In avvio di secondo set russe superiori: l’ace di Kholomina lancia le rivali delle azzurre che volano sul 10-5. Menegatti/Orsi Toth sono in chiara difficoltà ma reagiscono e tornano in scia fino al 10-8 e in scia ci restano grazie al cambio palla fino al 15-13, poi subiscono l’ennesimo stop che lancia definitivamente Makroguzova/Kholomina verso il successo con il punteggio di 21-15. Le azzurre torneranno in campo mercoledì contro le australiane Clancy/Artacho del Solar.

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Beach Volley Makroguzova / Kholomina - Menegatti / Orsi Toth 00:00:00 Replica

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Tokyo 2020 - ROC vs Spain - Beach Volley – Highlights delle Olimpiadi 16 ORE FA