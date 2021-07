Adrian Carambula ed Enrico Rossi salutano Tokyo con 3 scontitte in altrettante gare, ma mai come in questo caso si può parlare di rammarico. Dopo sfida a Mirco Gerson e Adrian Heidrich, alfieri svizzeri, i due italiani partono veramente male, con un 1° set quasi da incubo, e incassano la sconfitta al tie-break (13-15). Fin dalle prime battute Heidrich è un martello implacabile, non solo a muro, ma anche con attacchi potenti dall'alto dei suoi 207 centimetri. Sono però lericezioni e le coperture di Gerson a impressionare: il numero 2 biancorosso non lascia cadere sulla sabbia quasi neppure una goccia del suo stesso sudore, "tirando su" qualsiasi attacco degli azzurri e facendo male con cut-shot e shotline precisi. Il set vola così via fino al 21-14 della coppia elvetica e i segnali sono tutt'altro che incoraggianti per i nostri ragazzi. Che peccato!salutano Tokyo con 3 scontitte in altrettante gare, ma mai come in questo caso si può parlare di rammarico. Dopo il k.o. all'esordio , contro gli staunitensi Gibb-Bourne, e quello contro i qatarioti Cherif/Ahmed , il duo azzurro non riesce a centrare la vittoria che avrebbe consentito di restare a Tokyo tramite i lucky loser. Nella, alfieri svizzeri, i due italiani partono veramente male, con un 1° set quasi da incubo, e incassano la sconfitta al tie-break (13-15). Fin dalle prime battute, non solo a muro, ma anche con attacchi potenti dall'alto dei suoi 207 centimetri. Sono però: il numero 2 biancorosso non lascia cadere sulla sabbia quasi neppure una goccia del suo stesso sudore, "tirando su" qualsiasi attacco degli azzurri e facendo male con cut-shot e shotline precisi. Il set vola così via fino al 21-14 della coppia elvetica e i segnali sono tutt'altro che incoraggianti per i nostri ragazzi.

Tokyo 2020 Il beach volley a Tokyo 2020: formula, partecipanti, calendario 19/04/2021 A 21:08

Il 2° set è però quello della svolta. Riordinate le idee, prese le misure su Gerson - dal momento che su Heidrich è praticamente impossibile - l'Italia riesce a giocare decisamente meglio, per quanto non ancora come vorrebbe. Sono infatti poche le occasioni in cui Carambula può fintare l'attacco di seconda e liberare la mano di Rossi senza muro alcuno in opposizione, ma poco male. Il meteo migliora, dopo un inizio caratterizzato da fitta pioggia, e Adrian può così rispolverare qualche accenno di skyball. Gerson diventa invece improvvisamente impreciso e spreca qualche free-ball di troppo, mentre Rossi sale di colpi a muro e chiude col 26-24 che significa tie-break e prolungamento dei sogni di qualificazione. La frazione conclusiva diventa così fondamentale e gli Azzurri partono decisamente meglio. Carambula forza la skyball e ha ragione: 4-1 con Rossi ancora perfetto a muro. Heidrich però non si scompone e replica con uno 0-3 in cui c'è spazio anche per un ace, uno dei pochi della Svizzera a fronte di tantissimi errori al servizio. L'equilibrio sostanziale è rotto solamente ancora da Gerson. Il numero 2 è fondamentale con difese ai limiti del reale e con colpi su cui gli Azzurri potrebbero muoversi meglio, prima di chiudere con la giocata che vale la prima vittoria della coppia svizzera e la contemporanea eliminazione di quella azzurra. A inizio Olimpiade era chiaro che il Gruppo C fosse molto tosto ed equilibrato, ma aumentano i rammarichi per qualche set gettato un po' al vento (si pensi il 1° con la coppia qatariota) o non approcciato nel modo più giusto (il 1° del match di oggi).

LUPO-NICOLAI AGLI OTTAVI, GLI HIGHLIGHTS DEL 2-0 AL GIAPPONE

RIVIVI IL MATCH TRA CARAMBULA-ROSSI E GERSON-HEIDRICH IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Beach Volley Carambula / Rossi - Heidrich / Gerson 00:00:00 Replica

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Orsi Toth e Menegatti sconfitte, ko anche Carambula e Rossi IERI A 12:48