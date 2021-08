Non bastano cuore grande e infinito orgoglio a Daniele Lupo e Paolo Nicolai. La loro avventura nel torneo maschile di beach volley a Tokyo 2020 termina infatti ai quarti di finale, contro lo spaziale duo qatariota Cherif Younousse-Ahmed Tijan capace d'imporsi per 2-0. Una vittoria meritata, indubbiamente, caratterizzata da percentuali stellari in attacco (26/42 di squadra), con Cherif a martellare qualsiasi pallone e superare sempre, o quasi, il muro comunque fenomenale di Nicolai. Italia che chiude così al 5° posto questi Giochi Olimpici, peggiorando l'argento di Rio de Janeiro ma non certo la qualità del proprio beach. Uno sport fatto di dettagli, in cui anche il minimo errore può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Oggi, di errori, ne hanno commessi di più gli Azzurri, specie in un 2° set che sembrava essere più alla portata del primo (21-17) e protrattosi ai vantaggi finché un errore in ricezione non ha estromesso la coppia tricolore dal sogno olimpico. 4 successi e 1 solo k.o., ahinoi decisivo. Questo il bottino della miglior coppia italiana di sempre nel beach volley. Grazie lo stesso ragazzi, speriamo di rivedervi a Parigi 2024 per tentare un altro assalto al trono a Cinque Cerchi.

Lupo e Nicolai da circo: ecco il punto più bello del torneo

Bisogna riconoscerlo senza problemi di sorta. Oggi Cherif Younousse ha fatto tutto un altro sport, decollando letteralmente ad altezze siderali per fare buchi nella sabbia che quasi hanno trovato qualche giacimento di petrolio pure a Tokyo. Indifendibile in attacco, salvo i soliti, spettacolari, miracoli cui ci ha abituato Lupo, ma anche devastante a muro, nell'oscurare qualsiasi linea, diagonale o parallela che fosse. La differenza sta in gran parte qui, ma è anche un po' figlia di insoliti errori della coppia italiana. Entrambi gli Azzurri hanno sofferto più del solito in ricezione - ma anche qui grande merito va ai qatarioti, seri candidati per l'oro insieme ai novergesi Anders Berntsen Mol e Christian Sandlie Sorum - sprecando qualcosa di troppo anche in ricostruzione. Probabilmente non avremo visto la miglior versione della coppia italiana, proprio a causa di questi errori, ma anche oggi Lupo si è confermato maestro di questo gioco, con colpi tanto eleganti quanto precisi, mentre Nicolai ha dato dimostrazione ulteriore di essere un beacher completo. Nulla da rimproverarsi, anche se contro questa coppia qatariota i precedenti erano in favore dell'Italia (3-1). Un 5° posto ai Giochi Olimpici è comunque un traguardo di prestigio, specie in uno sport quale il beach volley. Se pensiamo che tre delle quattro coppie semifinaliste sono europee e che il Brasile non andrà a podio per la prima volta in oltre 25 anni, capiamo appieno quanto il torneo sia livellato.

