2° set, 18-21: la chiude Lupo! Italia ai quarti!!

Grandissima partita del duo azzurro, che si conferma una delle migliori coppie al mondo e vola agli ottavi, dove troverà i qatarioti Cherif/Ahmed.

2° set, 16-18: Fijalek sempre ottimo col cut

Il problema, per la coppia polacca, è che Bryl lascia in rete troppi servizi e non riesce mai a murare gli avversari.

2° set, 12-16: ci pensa Lupo

Grande attacco di Lupo, ma ottima a 360° la coppia italiana. Polacchi che non riescono a cambiare marcia al servizio.

2° set, 12-14: timeout Italia

Dopo essere volata sul +5, la coppia azzurra incassa un break importante, complici due errori consecutivi di Nicolai. Poco male, perché fin qui Paolo ha 9/11 in attacco e una serie incredibile di muri.

2° set, 6-10: ancora Nicolai a muro

Imbarazzante, in positivo, la capacità di Paolo di leggere e contrastare qualsiasi colpo. +4 importante, vista l'altissima percentuale di cambio-palla degli Azzurri.

2° set, 5-8: fallo in palleggio per i polacchi

Fischiata una trattenuta di Bryl, Italia che così scappa sul +2. Poi muro-tetto di Nicolai, che oscura ancora il cielo di Tokyo!

Lupo e Nicolai da circo: ecco il punto più bello del torneo

2° set, 2-3: Nicolai forza al servizio

Parte meglio la coppia polacca, ma Paolo in battuta fa malissimo. Contro-break importante

1° set, 20-22: è 1-0 per gli Azzurri!

Grande ricostruzione dell'Italia, con Nicolai che serve lupo per il mani-fuori che vale il set. Grande equilibrio, ma del resto questo è il beach di altissimo livello.

1° set, 19-20: Nicolai di lettura

Altro muro perfetto di Paolo, che continua a dominare anche questo torneo di Tokyo dal fondamentale.

1° set, 17-16: grande difesa di Fijalek

Il polacco difende un cut di Lupo in modo esemplare ed è contro-break biancorosso.

1° set, 13-15: Nicolai fa il break!

Prima correggendo stupendamente un'alzata imprecisa di Lupo, poi col muro-tetto per il +2 azzurro. Dai ragazzi!

1° set, 11-11: Lupo inarrestabile

L'azzurro è incontenibile con diagonali precise e potenti. Grande equilibrio in campo.

1° set, 7-7: ancora Nicolai a muro

La Polonia ci prova con l'attacco di seconda, ma Nicolai è attento e legge bene, stampando la parità.

1° set, 4-3: show di colpi per Lupo

Daniele alterna cut-shot a shot-line con un'abilità di mano incredibile. Gran muro anche di Nicolai sul 3-2.

1° set, 3-0 Polonia

Partenza sprint per la coppia polacca, che prima trova il muro con Bryl su Lupo, poi due ace consecutivi. Subito timeout per l'Italia.

Ci siamo, inizia il match. Forza Azzurri!

Dopo aver dominato il proprio gruppo di qualificazione, con 3 successi in altrettante partite, Daniele Lupo e Paolo Nicolai vogliono proseguire nell'avventura giapponese. Serve un successo contro la coppia polacca (Michal Bryl - Grzegorz Fijalek), numero 5 del mondo all'ultimo aggiornamento del ranking (marzo 2020). Dirigono la gara Osvaldo Sumavil (1° arbitro), José Maria Padron Hernandez (2° arbitro) e Rudiger Franzen (challenge).

