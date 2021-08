grande Italia sulla sabbia di Tokyo! Daniele Lupo e Paolo Nicolai strapazzano la coppia polacca Michal Bryl-Grzegorz Fijalek (22-20; 21-18) e volano ai quarti di finale da imbattuti finora nel torneo maschile. Il Cherif Younousse e Ahmed Tijan, che nel suo quarto di finale ha superato (2-1) in rimonta il duo statunitense Dalhausser-Lucena. La sfida è in programma per mercoledì 4 agosto, ovviamente sempre sulla sabbia dello Shiokaze Park. Chedi Tokyo!strapazzano la coppia polacca Michal Bryl-Grzegorz Fijalek () e volano aidafinora nel torneo maschile. Il duo azzurro si conferma , ancora una volta, tra le migliori coppie del mondo e ha tutte le intenzioni di voler difendere quantomeno l'argento di Rio de Janeiro 2016. Sulla strada dei vice-campioni olimpici ci sarà però la temibilissima coppia qatariota, formata da, che nel suo quarto di finale ha superato (2-1) in rimonta il duo statunitense Dalhausser-Lucena. La sfida è in programma per, ovviamente sempre sulla sabbia dello Shiokaze Park.

Non ci si aspettava un incontro facile, considerando che nei precedenti i polacchi erano avanti 5-2, eppure Lupo e Nicolai ci hanno smentito ancora una volta, riscrivendo un'altra incredibile pagina nella storia del beach volley azzurro. I tre volte campioni d'Europa (bronzo nell'edizione 2020, tra l'altro) hanno dato una dimostrazione di forza e compattezza, non dando la benché minima possibilità a Bryl-Fijalek. Questi ultimi hanno provato a forzare il servizio nei momenti di difficoltà, non riuscendo però a impensierire il "maestro" Lupo e incappando anzi in errori che sono poi risultati cari. Nicolai si è invece confermato giocatore insuperabile a muro (5), capace di leggere qualsiasi traiettoria e intenzione, ma anche martello implacabile in attacco, con un sontuoso 10/14. Adesso il tempo di ricaricare un po' le batterie e tentare l'assalto alla seconda semifinale olimpica consecutiva, consapevoli che la coppia qatariota è indubbiamente forte e ben assortita, ma anche che a questi due atleti non manca davvero nulla per entrare nuovamente nei libri di storia del beach.

Lupo e Nicolai da circo: ecco il punto più bello del torneo

