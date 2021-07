A sole 24 ore dalla positività al COVID di un atleta ceco di beach volley, si registra quella di un tecnico della medesima nazionalità: secondo quanto riportato da Inside The Games si tratterebbe di Simon Nausch, allenatore della coppia femminile composta da Barbora Hermannová e Markéta Sluková.

Nuovo caso dunque per i cechi, dopo quello dell’atleta Ondřej Perušič: il tecnico ora è in isolamento al di fuori del Villaggio Olimpico e sta fornendo i nomi dei suoi contatti stretti. Al momento non si sa ancora se questa positività andrà ad influire sulla partecipazione della coppia ceca ai Giochi.

