1° set, 19-21: è 1-0 Italia!

Nicolai a muro oscura sempre il Sole. Lupo la chiude a tutto braccio. Azzurri che si stanno sciogliendo pur soffrendo il vento.

1° set, 18-18: Lupo spaziale in difesa, break Italia

Mamma mia che Lupo! Non fa cadere nulla, Nicolai lo ringrazia e mette a terra la parità. Timeout Giappone.

1° set, 18-15, Shiratori perfetto

Il servizio azzurro non fa male, ma Shiratori è perfetto in attacco, non dando punti di riferimento al muro di Nicolai.

1° set, 14-12: Italia che difende, ma Giappone avanti

Gottsu fa ancora tutto, mentre Lupo sale di colpi in difesa e regala spettacolo con salvataggi assurdi.

1° set, 12-8: nuovo break Gottsu

Al servizio, a muro, in attacco. Fa tutto lui ed è +4 Giappone.

1° set, 9-7: Giappone perfetto coi cut

Italia ampiamente in partita, ma la coppia giapponese si conferma dotata di ottimi fondamentali.

1° set, 5-6: Nicolai a muro sontuoso

Nicolai a rete continua a fare la differenza. Bene in ricezione gli azzurri, ma manca ancora qualcosina.

1° set, 4-3: si sblocca Lupo

Muro-tetto di Nicolai dopo grande attacco di Lupo e difesona dei giapponesi. Sulla carta favoriti, ma bisogna sciogliersi.

1° set, 3-0: bel break Giappone

Non poche difficoltà per gli Azzurri. Errore di Lupo col cut-shot, ace subito da Nicolai e subito timeout. Non un buon avvio per l'Italia, ma la sfida è lunghissima. Coppia giapponese da non sottovalutare assolutamente.

Tutto pronto al Parco Shiokaze, Lupo-Nicolai a caccia di un'altra vittoria

Amiche e amici di Eurosport, benvenuti al live-blog del torneo maschile di beach volley. Dopo il grande successo contro i vice-campioni del mondo in carica, gli Azzurri cercano un'altra vittoria. Il successo sarebbe quasi sinonimo di qualificazione alla fase successiva. Condizioni meteorologiche non ottimali (pioggia e vento), ma anche a Rio de Janeiro 2016, nel match per l'oro, il meteo non era dei migliori. Un successo per la coppia italiana significherebbe qualificazione agli ottavi di finale. Prima sfida tra queste due coppie di beachers, con Lupo-Nicolai al 10° posto del ranking mondiale, mentre il duo giapponese e al 78°. Dirigono la sfida Osvaldo Sumavil (1° arbitro), Liung Wang (2° arbitro) e John Bennet (challenge).

