sempre Lupo-Nicolai! Gli Azzurri battono (2-0) anche la coppia di casa, Ishijima-Shiratori, e ipotecano gli ottavi di finale nel torneo maschile di beach volley. Dopo un inizio un po' contratto, anche a causa di condizioni metereologiche tutt'altro che perfette - tanto vento e pioggia -, la coppia azzurra si è sciolta nel corso della partita, chiudendo il 1° set sul 21-19 e vincendo con autorità il 2° (21-16). Lupo sempre abilissimo a difendere qualsiasi attacco avversario, Nicolai mostruoso nei momenti in cui decide di oscurare il Sole agli avversari e stampargli in faccia muri che fanno letteralmente i buchi nella sabbia.

Altro successo per il duo azzurro, che parte un po' contratto soffrendo le giocate di Yusuke Ishijima - unico atleta giapponese capace di disputare i giochi sia nel volley indoor che nel beach - e devono rincorrere per tutto il 1° set, fino al break decisivo (3-0) propiziato soprattutto da Daniele Lupo, abilissimo con un cut-shot millimetrico. Sbloccatasi, la coppia azzurra approccia decisamente meglio il 2° set, salendo di colpi anche in battuta - un fondamentale che finora è stato soprattutto croce, anziché delizia, per il volley italiano a questi Giochi - e trovando in Paolo Nicolai un muro invalicabile. Fenomenale a muro, ma capace anche di mettere giù i palloni che valgono sostanzialmente la vittoria, prima degli inutili aces nipponici, Nicolai si conferma giocatore totale, nonché uno dei migliori beacher al mondo a muro. Coppia italiana perfettamente assortita, ora è lecito sognare un'altra medaglia dopo quella d'argento di Rio de Janeiro 2016. Prossima sfida venerdì 30 luglio, alle ore 9:00 italiane contro la coppia polacca Piotr Kantor - Bartosz Losiak.

