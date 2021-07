Altra brutta notizia per la Repubblica Ceca. Quest’oggi è arrivata la notizia della positività di Marketa Nausch-Slukova, componente della squadra di beach volley assieme a Barbora Hermannova. La notizia è stata data questa mattina dalla stessa giocatrice tramite la sua agenzia Sport Invest.

L’atleta è risultata positiva dopo che anche il marito, l’allenatore delle squadre di Beach Volley Simon Nausch, ha contratto il virus. La coppia Nausch-Slukova-Hermannova avrebbe dovuto debuttare nel torneo olimpico alle due del mattino italiane del 24 luglio contro le giapponesi Miki Ishii e Megumi Murakami.

Per la Repubblica Ceca è il quinto caso di positività al Covid in pochi giorni: oltre alla coppia giocatrice-allenatore, in lista sono presenti l’altro giocatore di beach volley Ondrej Perusic, l’atleta del tennistavolo Pavel Sirucek e il medico della delegazione Vlastimil Voracek. Per questo il Comitato Olimpico Ceco (COV) ha deciso di aprire un’inchiesta visto che, a quanto pare, i cinque erano tutti sullo stesso charter che li ha portati in Giappone.

