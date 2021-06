Andrea Raffaelli, coach della coppia di beach volley formata da Enrico Rossi e Adrian Carambula, è stato squalificato per quattro mesi dal tribunale federale della FIPAV.

Raffaelli, Vice Presidente AIBVC (Associazione Italiana Beach Volley Club, neo organizzazione nata quest'anno per unire tutte le società di beach volley amatoriali), è stato squalificato perché la sua società di beach volley, la GTA (GranTeam Academy) di Milano, ha organizzato un torneo per i suoi corsisti. Nella nota della sentanza si legge che la squalifica arriva "Per aver organizzato nella città di Cormano (MI), nei giorni 15 e 16 maggio 2021, i denominati Tornei GTA Beach Tour 2021, senza richiedere preventiva ed obbligatoria autorizzazione della Fipav, e così violando l’art.2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, gli artt. 19 e 22 R.A.T. FIPAV, gli artt. 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, gli artt. 1 e 31 del manuale del Beach".

La squalifica arriva dopo i già manifestatisi attriti tra la FIPAV e la neonata AIBVC e potrebbe avere un seguito per altri tornei organizzati dall'associazione, situazione che fa pensare al rischio di uno scisma.

