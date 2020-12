Biathlon

Biathlon, Hochfilzen: Johannes Dale in lacrime dopo la vittoria in Coppa del Mondo

BIATHLON - Con la sprint di Hochfilzen, Dale è il quarto norvegese a vincere in stagione. Per lui si tratta della prima vittoria individuale in Coppa del Mondo, ecco tutta l'emozione dopo il successo nella 10 km sprint maschile

