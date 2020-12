Biathlon

Biathlon, Hochfilzen: Wierer, l'errore che è costato il podio nel secondo poligono

BIATHLON - Sfuma il podio per questo errore nel poligono in piedi per Dorothea Wierer, a vincere è stata Dzinara Alimbekava, vincente nella Sprint 7,5km che apre la tappa di Hochfilzen con il 100% al tiro

00:01:01, 576 Visualizzazioni, 12 ore fa