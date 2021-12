È da poco terminato l’inseguimento maschile di Annecy-Le Grand Bornand, gara valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon. Sulle nevi transalpine il successo va all’atleta di casa Quentin Fillon Maillet, protagonista di una prova strepitosa conclusa senza errori in 30’58”3. Per il francese si tratta del secondo successo stagionale (dopo la vittoria della settimana scorsa nell’inseguimento di Hochfilzen), il 15° in totale in carriera.

Pubblico in estasi per Fillon Maillet: l'inseguimento è suo

Appena dietro al transalpino troviamo a 16”1 il russo Eduard Latypov (0+1+1+0), che vince la volata finale contro il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen (0+0+0+0). Quarto il bielorusso Anton Smolski a 32”8 dalla prima posizione (0+1+0+0), quinto il norvegese Johannes Boe a 43”3 (2+0+1+0), sesto Il norvegese Sturla Holm Laegreid a 52”9 (0+1+0+0), settimo il norvegese Tarjei Boe a 1’09”8 (0+0+1+0), ottavo il russo Said Karimulla Khalili a 1’18”6 (0+0+0+0), nono il francese Emilien Jacquelin a 1’24”2 (0+0+2+3), decimo il tedesco Erik Lesser a 1’27”6 (0+0+1+0).

Annecy-Le Grand Bornand Pubblico in estasi per Fillon Maillet: l'inseguimento è suo UN' ORA FA

In casa Italia buona prestazione da parte di Thomas Bormolini, che termina la sua prova in 19ma posizione a 2’11”0 dalla vetta (0+0+1+2) e conquista un posto per la mass start di domani. 32°, invece, Lukas Hofer, autore di un buon recupero nella seconda parte di gara dopo i brutti tre errori del primo poligono.

Bormolini cecchino, è in top 20: rivivi la sua gara

Grazie a questo successo, Quentin Fillon Maillet vola in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 315 punti. A chiudere la top 3 troviamo poi lo svedese Sebastian Samuelsson con 312 punti ed il francese Emilien Jacquelin con 311. Tra gli azzurri il migliore è Lukas Hofer in 23ma posizione con 121 punti. Per quanto riguarda invece la classifica di specialità Fillon Maillet sale in vetta con 145 punti. Seconda posizione per Jacquelin con 134 punti e terza per Samuelsson con 132. Anche in questa graduatoria il primo degli italiani è Hofer, anche qui 23° (56 punti).

L’appuntamento è ora per le due mass start di domani. Al via per l’Italia ci saranno Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in campo femminile (inizio gara alle ore 12:45) e Lukas Hofer e Thomas Bormolini nel maschile (alle ore 14:45).

Annecy-Le Grand Bornand Due Oeberg a podio, rimonta Italia: gli highlights dell'inseguimento 3 ORE FA