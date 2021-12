Biathlon

Biathlon, Coppa del Mondo 2021/2022 - Marte Roeiseland inarrestabile nella sprint, seconda vittoria in pochi giorni

ANNECY-LE GRAND BORNAND - Marte Olsbu Roeiseland vince in scioltezza la sprint, grazie al 10/10 al poligono. Seconda vittoria consecutiva per la norvegese dopo l'inseguimento di Hochfilzen, che incamera un vantaggio interessante in vista della prossima gara.

00:00:49, un' ora fa