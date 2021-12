Johannes Thingnes Boe si impone nella 10 km sprint di Annecy che dà il via anche per gli uomini alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon: il norvegese vince davanti al russo Eduard Latypov ed all’altro norvegese Filip Fjeld Andersen. In casa Italia il migliore è Thomas Bormolini, 17°. A punti pure Lukas Hofer, 30°. Esclusi dall’inseguimento di domani Tommaso Giacomel, 74°, e Daniele Cappellari, 88°. In tanti trovano lo zero a terra, ma dopo il primo poligono il migliore è il norvegese Johannes Thingnes Boe, che rifila 3″6 al russo Eduard Latypov e 7″6 all’altro norvegese Sturla Holm Laegreid. Tra gli azzurri ottimo 15° a 21″8 Lukas Hofer, trova lo zero anche Bormolini, mentre c’è un errore Cappellari e sono addirittura tre per Giacomel.

Il tiro in piedi non fa grandissima selezione tanto che tra gli uomini di testa il podio non cambia: il migliore è sempre il norvegese Johannes Thingnes Boe, che porta a 11″7 il margine sul russo Eduard Latypov ed a 14″2 quello sull’altro norvegese Sturla Holm Laegreid. Bormolini col doppio zero è 13°, mentre Hofer, Cappellari e Giacomel commettono due errori. All’arrivo si impone il norvegese Johannes Thingnes Boe, che chiude in 23’30″3 e difende 7″2 sul russo Eduard Latypov, mentre con un grandissimo ultimo giro sale sul podio l’altro norvegese Filip Fjeld Andersen, terzo a 18″2. Tra gli italiani vanno a punti Thomas Bormolini, 17° a 58″7, e Lukas Hofer, 30° a 1’26″2. Fuori dall’inseguimento Tommaso Giacomel, 74° a 2’30″8, e Daniele Cappellari, 88° a 2’58″6.

