Il programma femminile della tappa italiana della Coppa del Mondo di biathlon ad Anterselva si è chiuso oggi con la staffetta, dove ad imporsi a sorpresa è stata una convincente squadra russa ( Pavlova, Akimova, Mironova, Kaisheva ). Con nove ricariche utilizzate complessivamente infatti il quartetto ha avuto la meglio a sorpresa nel duello finale con la Germania (0+6), che schierava Preuss in ultima frazione dopo Hinz, Hettich e Herrmann . La precisa tiratrice bavarese ha però letteralmente tremato in piedi e, seppur utilizzando una sola ricarica, ha permesso a Kaisheva di fuggire via.

Sale sul podio anche la Francia, in grande rimonta dopo un avvio negativo di Bescond. Le transalpine Anais Chevalier, Braisaz e Simon hanno svolto un ottimo compito per tornare in piena corsa anche per il successo, ma nel finale la vincitrice delle ultime due mass start ha pagato la stanchezza e si è arresa, chiudendo a 21″. Ai piedi del podio troviamo subito l’Italia (0+8), trascinata da delle superbe prime tre frazioni di Vittozzi, Sanfilippo e Carrara che avevano messo in condizione Wierer di potersi giocare il podio. La stella azzurra però ha replicato le difficoltà a terra avute ieri e ha perso subito il treno decisivo, terminando comunque forte e chiudendo a 40″ tenendosi alle spalle la Bielorussia (Kryuko, Alimbekava, Kruchinkina, Sola). Crollano in sesta e settima posizione finale le due favorite della vigilia, Norvegia (1+12) e Svezia (3+5). Le due formazioni scandinave hanno chiuso attorno al minuto di ritardo separate da 10″, affondate rispettivamente da una prima frazione disastrosa di Knotten e da una seconda frazione ancora peggiore di Elvira Oeberg, che hanno vanificato il buon lavoro delle compagne.