La storia felice tra Alexander Loginov e Anterselva prosegue nel migliore dei modi anche in questo 2021. Dopo il titolo mondiale dell’anno scorso nella sprint, anche la settima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 si apre con la vittoria del russo, che con lo zero si impone nella 20 km altoatesina, per la prima volta nel format. Ma la notizia della giornata, forse, è l’ennesima beffa patita da Lukas Hofer, che non riesce a salire sul podio per un solo decimo di secondo dopo essere stato beffato dal francese Quentin Fillon Maillet, terzo dietro anche a Sturla Laegreid. Il norvegese si conferma il più solido del lotto e nonostante due errori oggi può decisamente sorridere con il suo secondo posto a 58″ dalla testa, che gli permette di accorciare il divario in classifica rispetto a un Johannes Boe ancora una volta impreciso (4) e nono a 1’56”. Il leader della classifica generale ha sparato per la vittoria nell’ultimo poligono ma ancora una volta in questa stagione i suoi nervi non hanno risposto presente, mancando ben due bersagli e condannandosi all’ennesimo risultato opaco per lui.