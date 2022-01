Il tedesco Benedikt Doll fa 19/20 al tiro e batte il norvegese Johannes Thingnes Boe, imponendosi nella 15 km mass start di Anterselva, ultima prova individuale per gli uomini nella settima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di biathlon: il teutonico vince in 37:14.9, battendo il nordico (tre errori complessivi) di 31.3. Terzo posto per l’altro norvegese Sturla Holm Lagreid (tre errori), staccato di 1:28.8, il quale precede il transalpino Antonin Guigonnat (due errori), quarto a 1:34.7. La quinta piazza è di un altro norvegese, Sivert Guttorm Bakken (tre errori), che termina a 1:35.2. Tutti più staccati gli altri contendenti.

In casa Italia giornata in chiaroscuro: bene Lukas Hofer (4 errori), nono a 1:56.4, male Thomas Bormolini (7 errori), solo 28° su 30 partenti, a 4:53.0. Con la gara odierna si chiude la qualificazione alla mass start olimpica: nessun azzurro è tra i primi 15 della generale, gli italiani dovranno conquistare a Pechino uno degli altri 15 pettorali in palio.

La classifica generale è sempre guidata ampiamente dal transalpino Quentin Fillon Maillet, primo a quota 636, che precede il connazionale Emilien Jacquelin, in seconda piazza con 501. La Coppa del Mondo di specialità vede andare in testa il tedesco Benedikt Doll con 96 punti contro gli 88 del transalpino Quentin Fillon Maillet.

