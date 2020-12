Biathlon

Biathlon - Che sopresa! Pavlova-Eliseev parlano in inglese dopo la vittoria

BIATHLON - Dopo il successo nella World Team Challenge di Ruhpolding, la coppia russa ha provato anche a parlare in inglese, non una cosa che si vede di frequente nel circuito internazionale. In realtà è stato Matvey Eliseev il portavoce della coppia con stupore anche da parte dei commentatori.

