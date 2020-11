Il Re si riprende lo scettro. Dopo la "lesa maestà" della sprint inaugurale, dove aveva ceduto il passo al compagno di squadra Laegreid, Johannes Boe ricorda a tutti di essere il più forte e vince una sprint di Kontiolahti senza diritto di replica. Imbattibile sugli sci, impeccabile anche al poligono: quando gareggia così solo avvicinarsi sembra pura utopia. Il norvegese conquista così la sua 49esima gara in carriera , la 24esima nel format. Una più del grande rivale che ha appeso la carabina al chiodo, Martin Fourcade . Dietro a Boe, un duo svedese: Sebastian Samuelsson (+44'' con un errore) e Martin Ponsiluoma (+47'', sempre con un errore). Per il fenomeno norvegese c'è in dote anche il pettorale giallo di leader della classifica.

Discreta prova di Lukas Hofer, che dopo il 20° posto nell'individuale disputa una gara solida e chiude appena fuori dalla top 10: undicesimo (a 1'12''). L'azzurro commette un errore al tiro e paga qualcosa nel finale sugli sci, forse anche affaticato dalla prova di ieri. Ma la strada è quella giusta. Molto indietro gli altri due italiani in gara: Didier Bionaz è 72° (+3'30'', 3 errori), Patrick Braunhofer 84° (+4'06'' con 3 errori). Avvincente la lotta per il podio finale, con il norvegese Christiansen e lo sloveno Fak beffati per pochi secondi dal duo svedese. Completano la top 10, già tutti con un minuto abbondante di ritardo da Boe, il francese Fillon Maillet, il tedesco Peiffer, l'altro francese Jacquelin, l'altro tedesco Lesser e il ceco Moravec. Diciottesimo l'ormai ex leader Laegreid.