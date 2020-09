Modificato il calendario del biathlon internazionale a causa dell’emergenza sanitaria: l’IBU ha stabilito che le prime quattro tappe della Coppa del Mondo saranno accentrate in due sole località, ovvero Kontiolahti (Finlandia) ed Hochfilzen (Austria) , che inglobano gli appuntamenti inizialmente previsti ad Östersund (Svezia) ed Annecy-Le Grand Bornand (Francia) .

Confermati al momento i Campionati del Mondo dal 9 al 21 febbraio 2021 a Pokljuka (Slovenia), ma per le tappe di Coppa del Mondo di gennaio 2021 una decisione definitiva sarà presa ad ottobre 2020, così come per quelle di febbraio 2021 e marzo 2021 si deciderà a novembre 2020.