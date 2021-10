Nella scorsa stagione fu dominio norvegese, coi trionfi finali nella generale di Johannes Thingnes Bø e Tiril Eckhoff: come andrà nel 2021/22? La nuova Coppa del Mondo di biathlon si snoda in nove diverse località, con 27 gare in programma sia per gli uomini che per le donne. Si parte da Östersund (Svezia) il 27 novembre e si chiude a Oslo Holmenkollen (Norvegia) il 20 marzo. La tappa italiana di Anterselva è prevista tra il 20 e il 23 gennaio. A febbraio non ci sono gare in calendario poichè si disputano le Olimpiadi invernali di Pechino (dal 4 al 20, gare che non contano ai fini della Coppa del Mondo).

Wierer perfetta al tiro, ma vince al fotofinish: highlights

Calendario maschile

Biathlon Gaffe di Tarjei Boe: accusa di doping l'atleta sbagliato 9 ORE FA

Östersund (SWE)

27 novembre - individuale

28 novembre - sprint

2 dicembre - sprint

4 dicembre - staffetta

5 dicembre - inseguimento

Hochfilzen (AUT)

10 dicembre - sprint

11 dicembre - inseguimento

12 dicembre - staffetta

Annecy Le Grand-Bornand (FRA)

17 dicembre - sprint

18 dicembre - inseguimento

19 dicembre - mass start

Oberhof (GER)

6 gennaio - sprint

9 gennaio - inseguimento

Ruhpolding (GER)

13 gennaio - sprint

15 gennaio - staffetta

16 gennaio - inseguimento

Anterselva (ITA)

20 gennaio - individuale

22 gennaio - mass start

23 gennaio - staffetta

Kontiolahti (FIN)

4 marzo - staffetta

5 marzo - sprint

6 marzo - inseguimento

Otepää (EST)

10 marzo - sprint

12 marzo - mass start

Oslo Holmenkollen (NOR)

18 marzo - sprint

19 marzo - inseguimento

20 marzo - mass start

Lukas Hofer vince una sprint pazzesca: riguardalo

Calendario femminile

Östersund (SWE)

27 novembre - individuale

28 novembre - sprint

2 dicembre - sprint

4 dicembre - inseguimento

5 dicembre - staffetta

Hochfilzen (AUT)

10 dicembre - sprint

11 dicembre - staffetta

12 dicembre - inseguimento

Annecy Le Grand-Bornand (FRA)

16 dicembre - sprint

18 dicembre - inseguimento

19 dicembre - mass start

Oberhof (GER)

7 gennaio - sprint

9 gennaio - inseguimento

Ruhpolding (GER)

12 gennaio - sprint

14 gennaio - staffetta

16 gennaio - inseguimento

Anterselva (ITA)

21 gennaio - individuale

22 gennaio - staffetta

23 gennaio - mass start

Kontiolahti (FIN)

3 marzo - staffetta

5 marzo - sprint

6 marzo - inseguimento

Otepää (EST)

11 marzo - sprint

12 marzo - mass start

Oslo Holmenkollen (NOR)

17 marzo - sprint

19 marzo - inseguimento

20 marzo - mass start

Dove vedere la Coppa del Mondo di biathlon

Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale insieme a molti protagonisti della neve e del ghiaccio, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022. Segui in diretta tutte le emozioni della nuova stagione di biathlon sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it ci sarà l'appuntamento con, la rubrica in cuiparlano del meglio e del peggio della stagione invernale insieme a molti protagonisti della neve e del ghiaccio, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Lisa Vittozzi torna sul podio dopo quasi un anno! 3ª a Nove Mesto

Biathlon Wierer vince il City Biathlon, azzurra in forma sugli skiroll 15/08/2021 A 17:28