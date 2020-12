La prima partenza in linea della stagione 2020/2021 di biathlon regala alla Germania il primo successo dell’inverno, grazie a un’eccezionale prestazione del capitano Arnd Peiffer. A Hochfielzen (Austria) il trentatreenne sassone, con lo zero, ha infatti beffato in entrata dello stadio finale un altrettanto perfetto Martin Ponsiluoma, a caccia del primo successo in carriera. Il tedesco ha sfruttato la maggiore esperienza per superare in discesa e presentarsi davanti nel rettilineo del traguardo, dove per lo svedese non c’è stato più nulla da fare.